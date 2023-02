By

मुंबई : दरवर्षी जन्मानंतर २८ दिवसांच्या आत दीर्घकालीन अपंगत्वामुळे २ लाख ४० हजार अर्भकांचे मृत्यू होतात. जन्मजात विकार अनुवांशिक, सामाजिक-आर्थिक आणि भौगोलिक घटक आणि संक्रमणासारख्या पर्यावरणीय घटकांमुळे होऊ शकतात. (how to avoid birth defects in a child)

यापैकी काही लस आणि फॉलिक अॅसिड किंवा आयोडीन सप्लिमेंट्स यांसारख्या उपायांच्या मदतीने प्रतिबंधित केले जाऊ शकतात. बाळामध्ये कोणतेही जन्मदोष टाळण्यासाठी गर्भधारणेपूर्वी किंवा गर्भधारणेदरम्यान अतिरिक्त काळजी घेणे आवश्यक आहे. हेही वाचा - अल्पमतातील निवाडे आणि सामान्य माणूस

संरक्षण कसे करायचे ?

गर्भधारणेदरम्यान जंतुनाशक किंवा रसायनांसारख्या हानिकारक पदार्थांपासून दूर राहिले पाहिजे. याशिवाय जन्मजात विकार टाळण्यासाठी, मधुमेह नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वजन व्यवस्थापन, आहार, इन्सुलिन वेळेवर घेणे याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.

सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेंशननुसार, गर्भवती महिलांनी दररोज 400 मायक्रोग्रॅम फॉलिक अॅसिड घ्यावे. हे बाळाला न्यूरल ट्यूब दोषांपासून वाचवण्यास मदत करते.

दारू आणि सिगारेटपासून दूर राहा आणि निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब करा. मधुमेहासाठी स्वतःची तपासणी करा आणि जर तुमच्याकडे पूर्वी जन्मजात दोषांचा इतिहास असेल तर तुमच्या डॉक्टरांशी बोला.

अनुवांशिक तपासणी

पुनरुत्पादक अनुवांशिक तपासणी ही एक नवीन संकल्पना आहे परंतु बाळामध्ये जन्मजात विकारांचा धोका कमी करण्याचा हा एक प्रभावी मार्ग आहे. याद्वारे, पालकांपासून मुलापर्यंत अनुवांशिक जोखीम किंवा परिस्थिती आधीच ओळखली जाऊ शकते, ज्यामुळे भविष्यात जन्मजात दोष होऊ शकतात.

अनुवांशिक चाचणी जसे की उत्परिवर्तन स्क्रीनिंग, एक्सोम स्क्रीनिंग आणि गर्भधारणापूर्व स्क्रीनिंगमुळे जन्मजात दोषांचा धोका लक्षणीयरीत्या कमी होतो.

उदाहरणार्थ, डाऊन सिंड्रोम हा बाळामध्ये सर्वात सामान्य जन्मजात विकार आहे आणि नैसर्गिकरित्या गर्भधारणा करू शकत नसलेल्या जोडप्यांमध्ये पुनरुत्पादक अनुवांशिक तपासणीच्या मदतीने IVF प्रक्रियेदरम्यान लवकर ओळखले जाऊ शकते.

लसीकरण

जन्मजात दोष टाळण्यासाठी लसीकरण देखील महत्त्वाचे आहे. आपण त्याकडे दुर्लक्ष करू नये. असे अनेक प्रकारचे संक्रमण आहेत जे वेळेत आढळल्यास बाळापर्यंत पोहोचण्यापासून किंवा बाळाला इजा होण्यापासून रोखले जाऊ शकते.

