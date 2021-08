youtubeचे फॉलोअर्स वाढत नाहीयेत?; 'या' टीप्स करा फॉलो

By

सध्याच्या काळात अनेक जण युट्यूबवर वेगवेगळे चॅनल्स सुरु करत असल्याचं दिसून येत आहे. परंतु, अनेकदा उत्तम कंटेन्ट दिल्यानंतरही चॅनेल्सवरचे सबस्क्रायबर्स,युजर्स काही केल्या वाढत नाहीत. त्यामुळेच जर युट्यूबवरचे फॉलोअर्स वाढवायचे असतील काही गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. (how to become a successful youtuber)

१. विषयाची योग्य निवड -

यशस्वी युट्यूबर होण्यासाठी सगळ्यात प्रथम योग्य कंटेन्टची निवड करणं अत्यंत गरजेचं आहे. सध्याच्या काळात युजर्स माहितीपर कंटेटच्या शोधात असतात. त्यामुळे युट्यूबर व्हिडीओ अपलोड करता त्याच्यात दमदार कंटेट असेल अशाच विषयाची निवड केली पाहिजे. जे इतरांकडे नाही तो कंटेट शक्यतो निवडण्याचा प्रयत्न करावा. तसंच कायम ट्रेंडींग टॉपिकवर व्हिडीओ करावेत.

२. व्हिडीओ क्वालिटीकडे लक्ष द्या -

युट्यूबचे युजर्स वाढवण्यासाठी व्हिडीओच्या क्वालिटीकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे. जर व्हिडीओची क्वालिटी चांगली नसेल तर युजर फार काळ तुमच्या व्हिडीओवर थांबणार नाही. त्यामुळे कायम क्वालिटी मेंटेन करा. तसंच व्हिडीओ शूट करण्यापूर्वी त्याची क्वालिटी साधारणपणे 360p, 480p किंवा 720p ठेवावी.

३. हॅशटॅग वापरा -

व्हिडीओ जास्तीत जास्त युजर्सपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेगवेगळ्या हॅशटॅगचा वापर करा. तुम्ही जितके जास्त हॅशटॅग, कीवर्ड्स वापरला त्याचा फायदा व्हिडीओ व्हायरला होण्यास होईल.

४. संयम बाळगा -

कोणतंही यश एका रात्रीत मिळत नसतं.त्यामुळे युट्यूबवर युजर्स वाढवण्यासाठीही काही काळ वाट पाहावी लागते. त्यासाठी संयमाने काम करणं गरजेचं आहे. सोबतच ट्रेंडिंग टॉपिक्स, व्हिडीओ क्वालिटी, हॅशटॅग या गोष्टींकडे लक्ष देणंही तितकंच गरजेचं आहे. विशेष म्हणजे व्हिडीओ शूट करताना बँकग्राऊंड साऊंडकडे लक्ष देणंही महत्त्वाचं आहे.