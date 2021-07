पावसाळ्यात केस ठेवा कोरडे, अशी घ्या केसांची काळजी

पावसात भिजून आल्यानंतर अनेकदा केस न धुता सुकवले जातात. असे कधीही करू नये. पावसात भिजून आल्यानंतर केसांवरून अंघोळ करूनच ते सुकवा. (hair care tips) पावसाळ्यात घराबाहेर पडताना आपल्यासोबत स्कार्फ किंवा टोपी आहे ना, याची आधी खात्री करून घ्या. घराबाहेर असताना केस पूर्णतः झाकून ठेवा. प्रदूषणापासून केसांचे रक्षण करण्यासाठी ही खबरदारी घेतली पाहिजे. (how to care of hairs in rainy season)

हेही वाचा: नाना पटोले फडणवीसांच्या मतदारसंघावर करणार दावा?

योग्य शॅम्पूची निवड -

पावसाळ्यात केसात खाज येणे, कोंडा होणे ही सामान्य समस्या आहे. यासाठी माईल्ड अँटी डँड्रफ शॅम्पू वापरा. त्यामुळे केसांचे मॉइश्चराईझेशन देखील होईल. शॅम्पू खरेदी करताना त्यात केसांसाठी आवश्यक ते घटक असल्याची खात्री करून खरेदी करा.

केस ठेवा कोरडे -

आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा केस धुवा आणि जिवाणू, बुरशीचे इन्फेकशन टाळण्यासाठी केस स्वच्छ पुसून टाळू कोरडा ठेवा. स्टायलिंग प्रॉडक्ट्सचा अतिरेक टाळा. त्यामुळे केस कमकुवत आणि निस्तेज होतात.

ऑइल इज मस्ट -

केसांना तेल जरूर लावा. त्याची तुमचे केस मजबूत बनविण्यासाठी मोठी मदत होते. पावसाळ्यात नियमितपणे केसांवर तेल घालणे आवश्यक आहे. तेलदेखील तुमच्या केसांच्या प्रकारानुसार निवड करू शकता. तेल केसांना निरोगी ठेवण्यास उपयुक्त असते.

ओले केस विंचरू नका -

पावसाळ्यात जर तुम्ही बाहेरून भिजून घरात आला असाल, तर ओले केस विंचरू नका. पावसाचे पाणी तुमच्या केसांच्या फॉलिकल्सला कमकुवत बनवतात. त्यामुळे तुमचे केस गळण्याची शक्यता वाढते. केस टॉवेलने नीट सुकवल्यानंतर तुम्ही फणी फिरवू शकता.