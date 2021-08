'या' पद्धतीने ओळखा डाळीच्या पीठातील भेसळ

By

पूर्वीच्या काळी मसाले, धान्य असे असंख्य पदार्थ घरीच जात्यावर आणि खलबत्त्यात कुटून तयार केले जायचे. परंतु, बदलत्या काळानुसार, स्त्रियांवरील कामाचा भार हलका करण्यासाठी बाजारात अनेक पदार्थ तयार स्वरुपात मिळू लागले.त्यामुळे गव्हाच्या पीठापासून ते तळणीच्या पदार्थांपर्यंत अनेक पदार्थ आयतेच मिळू लागले आहेत. यामध्येच बेसन पीठ सुद्धा तयार मिळत असल्यामुळे अनेक गृहिणी हेच तयार बेसन वापरतात. परंतु, या पीठातदेखील अनेकदा भेसळ केलेली असते. म्हणूनच, बेसन पीठातील भेसळ कशी ओळखावी ते पाहुयात. (how to check purity of besan)

बेसनात नेमकी कशाची भेसळ केली जाते?

डाळीच्या पीठामध्ये साधारणपणे कृत्रिम रंग, मक्क्याचं पीठ यांची भेसळ केली जाते. बऱ्याच वेळा गव्हाच्या पीठामध्ये कृत्रिम रंग मिक्स करुन हे पीठ बेसन पीठात मिक्स केलं जातं. ज्यामुळे बेसन भिजवल्यानंतर ती चिकचिकित लागतं.

या पद्धतीने ओळखा भेसळ

१. एका भांड्यात ३-४ चमचे बेसन घेऊन पाण्याच्या सहाय्याने पीठ भिजवून घ्या. आता त्या पीठात २-३ चमचे हायड्रोक्लोरिक अॅसिडचे मिक्स करा. जर यावेळी बेसनाचा रंग बदलला तर समजा त्यात भेसळ करण्यात आली आहे.

२. जर बेसनामध्ये तुरडाळीचं पीठ मिक्स केलं असेल तर लिंबाच्या सहाय्याने ही भेसळ ओळखता येते. यासाठी लिंबाचा रस व हायड्रोक्लोरिक अॅसिड मिक्स करुन ते बेसन पीठावर टाकावं. काही वेळात जर पीठाचा रंग लाल, तांबूस झाला तर या पीठात तूरडाळीच्या पीठाची भेसळ केलेली आहे समजावं.