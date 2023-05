Relationship Tips

By

मुंबई : नात्यात आनंद आणि शांतता टिकवून ठेवण्यासाठी आपण सर्वतोपरी प्रयत्न करतो, परंतु असे असतानाही अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांमुळे वाद सुरू होतात. अशा स्थितीत आपल्या जोडीदाराला पुन्हा पुन्हा राग का येतो हे समजत नाही.

राग ही एक नैसर्गिक भावना आहे जी प्रत्येक नात्यात असते. याचा परिणाम नातेसंबंधावर होतो. आहे. जोडीदाराने कमी रागवावे असे वाटत असेल तर काही गोष्टींची काळजी घेणे आवश्यक आहे. (how to control your partners anger)

तुमच्या जोडीदाराच्या आवडीनिवडी समजून घ्या

समजा तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी फिरायला आवडत असेल तर याचा अर्थ असा नाही की तुमच्या जोडीदारालाही त्याच ठिकाणी फिरायला आवडते.

तुमचा पार्टनर तुम्हाला समजून घेतो आणि तुम्ही त्याची निवड समजून घेता, या दोन्ही गोष्टी कोणत्याही नात्यात खूप महत्त्वाच्या असतात. अनेकवेळा आपण नात्यात आपल्या आवडी-निवडी लादायला लागतो ज्याचा नकारात्मक परिणाम नात्यावर होतो.

मर्यादा ठरवू करू नका

अनेक वेळा नात्यात लोक सीमारेषा ठरवतात ज्यामुळे नाते खूप त्रासदायक बनते. काही काळानंतर नात्यात खूप भांडण होण्याचे हे एक मोठे कारण आहे. जर तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराच्या कुटुंबाबद्दल ती गोष्ट जाणून घ्यायची असेल जी सांगण्यास तो तयार नाही तर विषय फार ताणू नका.

काही काळाने इतर मार्गांनी ती गोष्ट जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. जोडीदाराचा मूड बघून बोला.

आदर खूप महत्वाचा आहे

आज कोणत्याही नात्यासाठी आदर देणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. तुमचा जोडीदार तुम्हाला आदर देईल अशी तुमची अपेक्षा असेल, तर त्या बदल्यात तुम्हालाही त्याला सन्मान द्यावा लागेल. अनेक वेळा आपण आपल्या जोडीदाराशी कोणत्याही स्वरात बोलतो ज्यामुळे नकारात्मकता वाढते.

छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी घ्या

या सर्व गोष्टींनी नात्यात आनंद आणण्याचा प्रयत्न करा. जर तुमच्या जोडीदाराला एखादी गोष्ट आवडत नसेल तर त्यांना ती गोष्ट समजावून सांगा आणि त्यांची बाजूही समजून घ्या.

तुमच्या जोडीदाराला तो तुमच्यासाठी किती महत्त्वाचा आहे हे जाणवून द्या. तसेच, कामात मदत करा. यामुळे नात्यातील वारंवार नाराजीची समस्या संपते.