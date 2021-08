झुरळांच्या समस्येने त्रस्त असाल तर फॉलो करा 'या' टीप्स

घराची साफसफाई करताना किंवा अडगळीचं सामान आवरत असताना बऱ्याचदा त्यातून झुरळ किंवा पाली बाहेर येतात. मुळात झुरळ, पाल किंवा तत्सम किटक पाहिले की प्रथम त्यांची प्रचंड किळस वाटते. परंतु, आपल्या घरात ते येण्यामागचं कारण सुद्धा आपणच असतो. घरात अस्वच्छता, दमटपणा असेल तर अशा ठिकाणी हे किटक लगेच राहू लागतात. त्यामुळे या झुरळांना पळवून लावायचं असेल तर घराची स्वच्छता ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे. विशेष म्हणजे यात काही जण अनेकदा पेस्ट कंट्रोल करुन घर स्वच्छ ठेवत असतात. मात्र, तरीदेखील झुरळांचा उपद्व्याप काही केल्या कमी होत नाही. त्यामुळेच घरात झालेल्या झुरळांना घरगुती उपायांनी कसं पळवून लावायचं ते पाहुयात. (how to get rid of cockroach)

१. बेकिंग पावडर व साखर समप्रमाणात घ्या आणि घरातील कोपऱ्यांमध्ये ठेवा. साखरेच्या वासामुळे झुरळ आकर्षित होतात व साखरेसोबतच बेकिंग पावडर खाल्ल्यामुळे लगेच मरतात.

२. बोरिक पावडर दुधात मिक्स करुन त्याचे लहान गोळे करा. त्यानंतर हे गोळे टॉयलेट, बाथरुम, बेसिन या ठिकाणी ठेवा.

३. कांदा,लसूण आणि काळी मिरी यांचे पेस्ट करुन ती पाण्या मिक्स करा. त्यानंतर हे पाणी स्प्रे बॉटलच्या सहाय्याने झुरळ येत असलेल्या ठिकाणी मारा.

४. पाण्यामध्ये कडुलिंबाच्या तेलाचे काही थेंब टाका व ते पाणी घरात स्प्रे करा.

५. पुदिन्याच्या पानांचा रस एका बाटलीत भरु झुरळांचा प्रादुर्भाव असलेल्या ठिकाणी शिंपडा.

६. घरातील सांडपाणी व्यवस्थितरित्या घराबाहेर जाईल याची काळजी घ्या.

७. शिळे अन्नपदार्थ जास्त वेळ घरात ठेऊ नका.

८. कोणताही पदार्थ उघडा ठेऊ नका.