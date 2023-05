लॉकडाऊनमुळे साधारण लोकांना घरी बसून आपले आवडते चित्रपट घरीच बघण्याची सवय झाली आहे. अजूनही साथीच्या आजारांचा धोका काही कमी झालेला नाही त्यामुळे घरी बसून आपले आवडते चित्रपट Movies बघणं जास्त फायद्याचं आहे. शिवाय घरी बसून चित्रपट बघायचं म्हटलं तर त्याची मजा म्हणजे छान पॉपकॉर्न, पिझ्झा, स्नॅक्स, कोल्डड्रिंक्स घेऊन पाय लांब करुन बसता येतं. शिवाय सोबत आपल्या मित्रांसोबत, पार्टनरसोबत किंवा फॅमिली सोबत बसून गप्पा मारत छान एंजॉय करता येईल. how to make a home theater, the right projector and how to install it here discover

लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांनी घरी प्रोजेक्टर बसवले होते. जर तुम्ही प्रोजेक्टर बसवण्याचा विचार करत असाल, तर योग्य माऊंटिंग, स्टेबिलिटी आणि योग्य प्लेसमेंट याविषयी आधीच जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. घरासारखी Home सोय आणि स्वातंत्र्य नसल्यामुळे बहुतेकांना सिनेमागृहात जाऊन सिनेमा Movie पाहायला आवडत नाही. यामुळे त्यांना घरच्या घरी टीव्हीच्या Television छोट्या पडद्यावर चित्रपट पहावे लागतात, पण त्यावर उपाय आहे, घरात प्रोजेक्टर बसवणे.

घरामध्ये प्रोजेक्टर लावण्यासाठी महत्त्वाच्या गोष्टी

जर तुम्ही घरी प्रोजेक्टर लावणार असाल, तर त्यानुसार तुम्हाला ठराविक अंतरावरुन मिळणाऱ्या इमेजच्या आकाराचा अंदाज लावता येईल. इथे अंतर म्हणजे तुमचा प्रोजेक्टर आणि भिंत किंवा स्क्रीनमधील अंतर. तुम्ही प्रोजेक्टरच्या थ्रो रेशोला अंतराने विभाजित करुन इमेजचा आकार काढू शकता. जर प्रोजेक्टर स्क्रीनपासून 10 फूट दूर ठेवला असेल आणि त्याचे थ्रो रेशो 1.8 ते 2.22 असेल, तर तुम्हाला 54 ते 66 इंचांची इमेज मिळेल.

इमेज पिक्सेलेशन टाळण्यासाठी तुमच्या आणि स्क्रीनमधील अंतर फोटोच्या रुंदीच्या किमान दुप्पट असल्याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. अनेक प्रोजेक्टर उत्पादक, जसे की BenQ, Epson, Sony, Panasonic आणि ViewSonic, ग्राहकांना प्लेसमेंट स्पॉट्स निर्धारित करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांच्या वेबसाइटवर अंतर कॅल्क्युलेटर प्रदान करतात.

प्रोजेक्टर प्रकार

प्रोजेक्टर त्यांच्या कार्यरत तंत्रज्ञानाच्या आधारावर तीन भागांमध्ये विभागले जातात, DLP, LCD आणि LED प्रोजेक्टर. आजकाल पॉकेट प्रोजेक्टरही बाजारात आले आहेत.

DLP: DLP (डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग) लहान मायक्रोस्कोपिक मिररपासून बनवलेली चिप वापरतात तसंच, यात स्पिनिंग कलर व्हील आहे. DLP अधिक तीक्ष्ण प्रतिमा तयार करते, उत्तम प्रतिसाद, टाइमिंग आणि 3D आउटपुटसाठी देखील सक्षम आहेत. हे सक्रिय आणि निष्क्रिय दोन्ही प्रोजेक्शनचे समर्थन करते.

LCD प्रोजेक्टर: एलसीडी प्रोजेक्टरमध्ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वापरला जातो. यामध्ये कोणतेही मुव्हमेंट नाही आणि त्यामुळे ते सहसा कमी खर्चिक असतात. एलसीडीमध्ये उत्तम विजन, कमी आवाज असतो आणि मोठ्या ठिकाणी चांगले काम करतात.

LED प्रोजेक्टर: LED प्रोजेक्टर मध्ये सामान्यत: खूप लहान LEDs वापरतात आणि त्यांचे आयुष्य 20,000 तासांपेक्षा जास्त असते. ते चांगले रंग देतात, कमी उर्जा वापरतात आणि याला जवळजवळ शून्य मेंटेनस खर्च आहे. LED प्रोजेक्टर LCD किंवा DLP प्रोजेक्टरपेक्षा लहान असतात. एलईडी प्रोजेक्टर कमी उष्णता निर्माण करतात. LCD किंवा DLP प्रोजेक्टरच्या तुलनेत, LED प्रोजेक्टरची चमक मर्यादित असते.

पॉकेट प्रोजेक्टर: पॉकेट किंवा पिको प्रोजेक्टरमध्ये एलईडीचा छोटा पार्ट म्हणून वापरला जातो, ज्यामुळे ते खूप कॉम्पॅक्ट होतात. ते ट्राउजरच्या खिशातही ठेवता येतात. बहुतेक पिको प्रोजेक्टर पाम आकाराचे असतात. ते मोबाईल फोन किंवा हँडहेल्ड डिजिटल कॅमेर्‍यांसह देखील एकत्रित केले जाऊ शकतात. तथापि, हे प्रोजेक्टर जास्त रिझोल्यूशन किंवा ब्राइटनेस देत नाहीत.

अशा परिस्थितीत, ते लहान आणि गडद खोल्यांसाठी चांगले मानले जातात. तुम्ही 60 इंचापर्यंतच्या स्क्रीनच्या आकारांमधून निवडू शकता आणि तुमचे स्मार्टफोन, गेमिंग कन्सोल आणि लॅपटॉप कनेक्ट करु शकता. काही डिझाइन्समध्ये अंगभूत Android ऑपरेटिंग सिस्टम, अंतर्गत मेमरी आणि रिचार्ज करण्यायोग्य बॅटरी देखील असतात. हे सर्व असूनही, या उपकरणांचे वजन 500 ग्रॅमपेक्षा कमी आहे.

भिंत किंवा पडदा

तुम्ही स्क्रीनऐवजी भिंतीची निवड करु शकता, पण प्रोजेक्टर त्यावर चांगली कामगिरी करत नाही. भिंतीपेक्षा स्क्रीन हे चांगले माध्यम आहे. काही पडदे जास्त प्रकाश परावर्तित करतात. ते प्रकाशमान असलेल्या खोल्यांमध्ये चांगले कार्य करते किंवा जेव्हा तुमच्या प्रोजेक्टरची चमक कमी असते तेव्हा चांगले परिणाम देते.

पडद्याभोवती काळ्या किनारी देखील कॉन्ट्रास्ट वाढवतात. यामुळे प्रतिमा सुधारते. याशिवाय, पडद्यांना पांढऱ्या आणि राखाडी रंगाची योग्य छटा आहे, ज्यामुळे कलर कास्टची समस्या दूर होते. जर तुम्ही भिंत वापरत असाल तर ती गुळगुळीत आणि पांढरी रंगाची असावी. तुम्ही प्रोजेक्टरसाठी स्पेशल अॅक्रेलिक रिफ्लेक्टिव्ह पेंटने ते पेंट करु शकता.