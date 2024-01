Makar Sankranti 2024 : मकर संक्रांतीला बनवा तिळाची बर्फी, जाणून घ्या ‘ही’ सोपी रेसिपी

तिळाची बर्फी बनवण्याची योग्य पद्धत खालीलप्रमाणे

सर्वात आधी एका पॅनमध्ये तीळ भाजून घ्या. तीळ सोनेरी होईपर्यंत भाजा त्यानंतर हे तीळ एका भांड्यात थंड होण्यासाठी काढून ठेवा.

आता दुसऱ्या बाजूला कढईमध्ये खवा परतून घ्या. या खव्यामध्ये साखर मिसळा. आता हे मिश्रण चांगले परतून घ्या, जेणेकरून खव्यामध्ये साखर चांगली मिसळेल.

आता यामध्ये भाजून घेतलेले पांढरे तीळ घाला.

त्यानंतर, या मिश्रणात थोड पाणी मिसळा. आता हे मिश्रण मध्यम आचेवर शिजू द्या.

आता या मिश्रणात थोडे तूप घाला.

हे मिश्रण हळूहळू शिजू द्या. जोपर्यंत हे मिश्रण घट्ट होत नाही, तोपर्यंत हे शिजू द्या.

हे मिश्रण घट्ट झाले की, यात विलायची पावडर मिसळा.

त्यानंतर, एका प्लेटला किंवा ताटाला तूप लावून घ्या आणि हे मिश्रण त्यात काढून घ्या.

आता तुमची बर्फी थंड झाली की, त्याचे बारीक काप करून घ्या.

तुमची मकर संक्रांती स्पेशल तिळाची बर्फी एकदम रेडी आहे.

(The right way to make Sesame Barfi)