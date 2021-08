Monsoon Tips: कपड्यांना बुरशी येत असेल तर वापरा 'या' ट्रीक्स

पावसाळ्यात सगळ्यात जास्त त्रासदायक वाटणारी समस्या म्हणजे ओले कपडे. पावसाळा सुरु झाला की पुरेसं ऊन येत नसल्यामुळे कपडे ओले राहतात. परिणामी, कपड्यांना कुबट वास येतो. इतकंच नाही तर अनेकदा कपडे कपाटात जास्त काळ ठेवल्यामुळे त्यांना बुरशीदेखील लागते. त्यामुळेच पावसाळ्याच्या दिवसात कपड्यांना लागणाऱ्या बुरशीपासून कशाप्रकारे सुटका करुन घ्यावी हे पाहुयात. (how to remove fungus from clothes in rainy season)

१. कपडे उन्हात वाळवा -

कपड्यांमध्ये ओलावा राहू नये यासाठी कपडे कायम कडक उन्हात वाळवावेत. पावसाळ्यात ऊन फारसं येत नाही.परंतु, किंचितसं जरी ऊन पडलं तरीदेखील कपड लगेच उन्हात टाकावेत. ज्यामुळे कपड्यांमधील ओलसरपणा निघून जातो. अनेकदा कपडे ओले राहिल्यामुळे त्यातून कुबट वास येतो सोबतच त्यांना पांढरी बुरशी लागते.

२. सिलिका जेलचा वापर -

अनेक जण आपल्या कपाटामध्ये सिलिका जेल किंवा सिलिका पाऊच ठेवतात. ज्यामुळे कपड्यांमधील आर्द्रता शोषली जाते. तसंच या सिलिका जेलमुळे बुरशी किंवा अन्य बॅक्टेरिया कपड्यांवर येत नाहीत.

३. सोडिअम टेट्राबोरेट (Borax) -

हे एक प्रकारचं नॅच्युरल क्लीनर असून ते पाण्यात लगेच विरघळून जातं. ज्यामुळे कपड्यांना बुरशी लागत नाही. याचा वापर डिटर्जेंट पावडरप्रमाणेच करायचा असतो. परंतु, ते वापरण्यापूर्वी पाकिटावर लिहिलेल्या सुचना प्रथम वाचाव्यात.

४. लिंबू आणि मीठाचा वापर -

कपडे सतत ओलसर राहिल्यामुळे त्यावर बुरशी येत असेल तर लिंबू व मीठाची पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट बुरशी लागलेल्या ठिकाणी लावून ती जागा ब्रशच्या सहाय्याने घासा व नंतर कोमट पाण्याने कपडे धुवा.

५. गरम पाण्यात कपडे धुवा -

पावसाळ्याच्या दिवसात कधीही कपडे गरम पाण्याने धुवावेत.तसंच या पाण्यात अर्धा कप व्हाईट व्हिनेगर घालावं ज्यामुळे कपड्यांना बुरशी येत नाही तसं कुबट वासही येत नाही.