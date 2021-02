भांडण झाल्यानंतर आपल्या पार्टनरचा राग शांत करायचा? तर या काही टीप्स फॉलो करायला विसरू नका

पुणे : प्रत्येकांच्या नात्यात एक आपलेपणा असतो. ते नातं निभावण्यासाठी जो तो प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत असतो. त्यातच प्रत्येक नात्यात एक वेळ अशी येते जेव्हा जेव्हा आपल्या पार्टनरने काही विरुद्ध कामे करण्यास सुरुवात केली की तिला आक्षेपार्ह किंवा आपल्या भावना दुखावून सोडते. अशा परिस्थितीत तुम्ही दुखावल्या जाता. यावेळी तुमच्या पार्टनरसोबत तुमचं भांडण झालं असेल तर त्याचा राग शांत करायचा असेल तर या टिप्स फॉलो करून पहाच. बर्‍याच वेळा जर भांडण झाले तर आपण या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करू शकता किंवा या गोष्टी आपल्यास महत्त्व देत नाहीत. कदाचित आपण आतून खूप मजबूत आहात असे दाखवता. हे कधीकधी आपल्या मूडवर देखील अवलंबून असते. उदाहरणार्थ जर तुमचा मूड चांगला असेल आणि तुमच्या पार्टनरने तुम्हाला अपमानास्पद असे काहीतरी म्हटले असेल तर तुम्ही त्याकडे दुर्लक्ष करता. पण जेव्हा तुमचा मूड बरोबर नसेल तेव्हा असे होत नाही. परंतु ही समस्या न सोडवता राहिल्यास आपल्या पार्टनरसाठी आपल्या मनातली द्वेष वाढत जाऊ शकतो. अशावेळी तुमच्या मनात नकारात्मक विचार येऊ लागतात. जे कोणत्याही नात्यासाठी चांगले नसते. परंतु हे देखील शक्य आहे की आपण आपल्या पार्टनरला अगोदर सांगितले पाहिजे की हे सर्व असह्य आहे. एका चांगल्या नात्यामध्ये अडचणी सोडवल्या गेल्या पाहिजे. तुमच्या पार्टनरला माफ करा सुरवातीला तुम्ही निराश किंवा नाराज का आहात त्याचा शोध घ्या. तुमच्या पार्टनरने सांगितलेली कोणती गोष्ट तुम्हाला आवडली नाही? तुमच्या दु: खाचे कारण तुम्हाला समजल्यास तुम्ही तुमच्या पार्टनरची अडचण सॉल्वदेखील करू शकता. यावेळी एकमेकांशी मोकळेपणाने बोला. अडचणी वाढवण्यापेक्षा ते एकत्रित सोडवणे कधीही उत्तमच. नात्यात शक्य तेवढे अंतर येऊ देऊ नका. अहंकारमध्ये आणू नका नेहमीच आपण स्वतः योग्य असल्याचे तुम्हाला वाटत असल्यास आणि तुमच्या पार्टनरने येऊन सॉरी बोलायला पाहिजे, अशी नेहमी आशा बाळगल्यास हे अजिबात तुमच्यासाठी योग्य नसेल. जर तुमच्या पार्टनरने देखील असाच विचार केला असेल तर परिस्थिती आणखी वाईट होत जाईल. अशा परिस्थितीत कोणीही एकमेकांना सॉरी बोलणार नाही आणि दोघेही ठाम असेल तर, तुमच्या जिद्दीला सोडून स्वत: प्रयत्न करा. तुमच्या पार्टनरची काय चूक आहे ते प्रेमाने सांगा. पार्टनर सॉरी बोलेल कि नाही याची वाट पाहू नका. तुम्हीच जबाबदारी घ्या



तुमच्याकडून एखादी चूक झाली असेल असे तुम्हाला वाटत असल्यास नंतर उशीर न करता तुमची चूक मान्य करा. विश्वास ठेवा अशावेळी तुमचा पार्टनर तुमच्या वागण्याबद्दल स्वत: च सॉरी बोलल्याशिवाय राहणार नाही. माफी मागणे आणि सॉरी बोलणे यात काहीही चुकीचे नसते, खासकरून जेव्हा त्याचा तुमच्या नात्यावर परिणाम होत असेल. विश्वास ठेवा की तुमची वागणूक तुमच्या दोघांचे नाती वाचवण्यासाठी काम करेल. भांडण कितीही मोठी असो परंतु एकाने जरी पुढाकार घेतल्यास भांडण लवकर संपू शकते. भावनांना सपोर्ट करा जेव्हा तुमचा पार्टनर तुमच्यावर रागावला किंवा रागावली असेल, मग ती मुलगी असो की मुलगा, परंतु त्यावेळी तो तुमच्याकडून (इमोशनल सपोर्ट) भावनिक पाठिंबाची अपेक्षा करतो. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही स्वतःला भावनिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याचे दाखवल्यास किंवा तुम्ही तुमच्याकडून जे अपेक्षा करीत आहे ते तुम्ही पूर्ण करत नसाल तर त्यांचं मन तुमच्याबद्दलचा आदर गमावू शकेल. बहुतेक नात्यांमध्ये ब्रेकअप होण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्त्रिया आतून तुटतात. आणि पार्टनरबद्दलचा आदर गमावून बसतात. म्हणून एकमेकांना भावनिक आधार देणे देखील खूप महत्वाचे आहे. पार्टनर्स शांत बसतो तेव्हा ते भांडण्यापेक्षा अधिक नुकसानकारक वाटू लागते. ही शांतता अभेद्य बर्फ रॉक म्हणून कार्य करते. ज्याला तोडणे फार कठीण होऊन जाते. अशा परिस्थितीत समजदारपणे काम करून घरातील वडीलधाऱ्यांना मध्यस्थी करा. तुमच्यातील शांतता मोडा, दोघेजण एकमेकांशी बोला. अन्यथा तुम्हाला खूप मोठे निर्णय घ्यावे लागू शकतात. म्हणून कोणत्याही परिस्थितीत दोघांनी गप्प राहू नये.



तुमच्या नात्याबद्दल सखोल विचार करा. या छोट्या छोट्या भांडणाचे कारण शोधत चला. खरंच जे तुमच्यावर प्रेम करतात त्यांना तुमच्याकडूनसुद्धा अपेक्षा असतात. तुम्ही नकारात्मक काम करत असलेल्या प्रत्येक लहान गोष्टीबद्दल त्यांना वाईट वाटत असते. म्हणून त्यांच्या भावना दुखावू देऊ नका.

Web Title: If you want to calm your partners anger after an argument follow some tips