Jap Mala Rules : देवाच्या नावाची ओढ लागलीय तर नामस्मरण करताना या चूका करू नका

Jap Mala Rules : भारतीय संस्कृतीत अनेक परंपरा, चालिरिती, मान्यता आहेत. आपल्या देशात शेकडो मंदिरे आहेत. विविध धर्म, जाती, पंथ एकत्रितपणे भारतात नांदतात. धर्म, विचार, पद्धती, चालिरिती, परंपरा वेगवेगळ्या असल्या, तरी एक गोष्ट समान आहे. ती म्हणजे नामस्मरण.

ज्या व्यक्तीची देवावर श्रद्धा आहे, ती व्यक्ती भगवंतांचे नामस्मरण नेहमी करत असते. नामस्मरणात एक अफाट शक्ती आहे. देवाची साधना करण्याचा नामस्मरण एक मार्ग आहे.

वर्षानुवर्षे महान ऋषी जप आणि तपश्चर्या करत आहेत. नामस्मरण करण्यासाठी जपमाळ असणे अत्यंत आवश्यक आहे. ध्यानासाठी मंत्रांच्या जपाच्या बरोबरच जपमाळाचा जप करणे देखील खूप महत्वाचे आहे. बहुतेक जपमाळात 108 मणी असतात ज्यांचा जप पूर्ण होईपर्यंत केला जातो.

यासोबतच जपमाळेने नामस्मरण करण्याचे काही नियम वेदांमध्ये सांगण्यात आले आहेत. असे मानले जाते की माळ घेऊन जप करताना काही गोष्टींची काळजी घेतली नाही तर त्या व्यक्तीला नामजपाचे फळही मिळत नाही.

अनेक अशुभ परिणाम त्या व्यक्तीवर होतात. या नियमांचे पालन करणे शुभ आणि फलदायी असल्याचे सांगितले जाते. चला जाणून घेऊया जपमाळेने जप करण्याचे नियम काय आहेत.

जपमाळ जप करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा

शास्त्रानुसार तुम्ही ज्या जपमाळाने जप करत आहात ती अखंड असावी. तुटलेली किंवा एखादा मणी भंगलेल्या अवस्थेत नसावा. तुटलेली मणी पुन्हा लावून जप केल्यास विपरीत परिणाम होतो. जपमाळ तुटली असेल तर ती दुरुस्त करा आणि मणी बदलल्यानंतरच जपमाळाने जप करा.

ज्योतिष शास्त्रानुसार जपमाळेत मण्यांची संख्या योग्य असणे देखील खूप महत्वाचे आहे. माळेतील मण्यांची संख्या 27, 54 किंवा 108 असू शकते. आकाशगंगेत एकूण 27 नक्षत्रे आहेत, ज्याद्वारे हे विश्व चालते.

ग्रह नेहमी एका किंवा दुसर्‍या नक्षत्रात असतात, ज्याचा प्रभाव आपल्या जीवनात खूप खोलवर असतो. प्रत्येक नक्षत्रात चार चरण असतात आणि त्यानुसार आपण जपमाळ जपतो. असं म्हणतात की तुम्ही कोणतीही माला जपली तरी दोन मण्यांमध्ये गाठ असणं आवश्यक आहे. गाठी नसलेली माळ शुभ फल देत नाही. ती अशुभ मानले जाते.

ज्योतिष शास्त्रानुसार जप करताना लक्षात ठेवा की, तुमचे नामस्मरणाचे ठिकाण कोणाला पटकन दिसणार नाही असे ठेवा. याशिवाय नामजपासाठी जपमाळ अनामिकेवर ठेवा आणि अंगठ्याने मणी थांबवून मधल्या बोटाने पुढे ढकला.

नामजपासाठी कोणती जपमाळ चांगली आहे?

सहसा, जेव्हा एखादी व्यक्ती जप करण्याचा विचार करतो तेव्हा तो तुळशीच्या मणी किंवा रुद्राक्षाच्या मण्यांच्या माळेचा जप करण्यास सुरू करतो. पिवळ्या रंगाच्या मोत्यांच्या माळा घालून नामजप केल्याने मन शांत आणि एकाग्र राहते. मोत्यांच्या माळा घालूनही नामजप करू शकता.

नामजप करण्यापूर्वी काय करावे?

जेव्हा तुम्ही जप सुरू कराल तेव्हा स्वतःवर गंगाजल शिंपडा आणि मंत्र म्हणण्यापूर्वी गंगाजलाने जपमाळ शुद्ध करा. ज्या ठिकाणी बसून नामजप करायचा आहे ती जागा स्वच्छ करा आणि स्वच्छ आसनावर बसूनच जप करा.

हिंदू धर्मात वेगवेगळ्या देवी-देवतांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या हारांचा वापर केला जातो. तुळशी, वैजयंती, रुद्राक्ष, कमलगट्टे, स्फटिक, पुत्राजीवक, अकीक, रत्न इत्यादी कोणत्याही जपमाळांनी मंत्रांचा जप करू शकता.