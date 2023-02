मानससूत्र : व्यक्तिमत्त्वाला देऊ झळाळी

- डॉ. जयश्री फडणवीस

व्यक्तिमत्त्व म्हणजे नक्की काय? पर्सनॅलिटी म्हणजे काय? ‘Personality’ हा शब्द लॅटिन भाषेतील ‘Persona’ या शब्दातून आला. पूर्वी नाटकात काम करताना विविध भूमिका/ रूपे साकारताना मुखवट्यांचा वापर केला जात असे. अशा मुखवट्यांना ‘Persona’ म्हणत. आपणही असे अनेक मुखवटे आपल्या जीवनातील अनेक भूमिका वठविताना घालत असतो. अशाच ‘भूमिकां’तून व्यक्त होत जाते, ते म्हणजे आपले ‘व्यक्तिमत्त्व’. आपली Personality.

मानसशास्त्रज्ञ गॉर्डन ऑल्पर्ट म्हणतात, की ‘An individual‘s personality is influenced by their childhood experiences, Present environment and interactions between the two concepts.’ म्हणजेच बालपणापासून ते आजपर्यंत आलेले अनुभव; तसेच आता आपल्या सभोवताली असलेले वातावरण, या दोन्हींचा समतोल साधून आपण करत असलेली वर्तणूक म्हणजेच आपले व्यक्तिमत्त्व!

आधुनिक परिभाषेत याला face म्हणजेच ‘स्वतःची प्रतिमा’ असेही म्हटले जाते. आपले व्यक्तिमत्त्व हे आपल्या अंतर्मनात दडलेले असते. जन्मापासून आजवरच्या अनुभवातून होणारे संस्कार म्हणजे घडत जाणारे व्यक्तिमत्त्व. face किंवा प्रतिमा दोन प्रकारांत विभागल्या जातात : Innerface आणि Outer face- Reflected Image.

आंतरिक स्व-प्रतिमा (Innerface)

आपला स्वतःकडे बघण्याचा दृष्टिकोन. आपण स्वतःला जसे समजतो, स्वतःबद्दल ज्या पद्धतीने विचार करतो, तसतसे आपले आंतरिक व्यक्तिमत्त्व घडत जाते. याच स्व-प्रतिमेला ‘Inner face’ म्हणतात. याचेही दोन प्रकार आहेत :

Positive inner face (सकारात्मक स्व-प्रतिमा)

यामध्ये आपण स्वतःलाच संदेश देत असतो, की मी अतिशय आकर्षक आहे, मौल्यवान आहे, मी प्रत्येक काम उत्तम पद्धतीने पार पाडते/ पाडतो, मी नेहमीच आनंदात असते. माझे स्वास्थ्य उत्तम आहे. मी सर्वांना खूप आवडते/ आवडतो. माझ्यात प्रचंड आत्मविश्वास आहे. मी प्रत्येक कार्य लीलया पार पाडतो. या पद्धतीचे विचार सकारात्मक स्व-प्रतिमा निर्माण करतात. सुंदर, निकोप, आनंदी जीवन जगण्यास सकारात्मक स्व-प्रतिमा विकसित करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

Negative Inner face (नकारात्मक स्व-प्रतिमा)

मी मूर्ख आहे, कोणातेही काम नीट करण्याची माझी लायकी नाही, मला काहीही नीट करता येत नाही, माझ्यात आत्मविश्वास नाही, मी पापी आहे, दुष्ट आहे, दुःखेच माझ्या वाट्याला येतात, मी जगण्याला लायकच नाही. माझे डोके नेहमीच दुखते, मी सतत आजारी असतो, असे सगळे सातत्याने वाटत राहणे ही नकारात्मक स्व-प्रतिमेची लक्षणे आहेत. म्हणूनच आपल्या अंतर्मनातून नकारात्मक स्व-प्रतिमा मुळापासून उखडून टाकली पाहीजे.

बाह्यप्रतिमा (Outer face- Reflected Image)

इतर लोक आपल्याकडे ज्या पद्धतीने बघतात, आपल्याबद्दल बोलतात, तसेच आपण स्वतःला समजणे ते स्वीकारणे. लोक काय म्हणतील किंवा लोक काय म्हणतायत याला आपण अनेकदा विनाकारणच महत्त्व देतो; पण हे आपल्या व्यक्तिमत्त्वविकासाच्या दृष्टीतून अतिशय धोकादायक आहे.

लोकांच्या मनातील स्वतःच्या प्रतिमेला आपण महत्त्व देतो, तेव्हा आपल्या जगण्याचे, आपल्या व्यक्तिमत्त्वविकासाचे अधिकारही नकळत त्यांच्या हातात सोपवतो. आपल्या सहवासात निंदकच अधिक असतील, तर व्यक्तिमत्त्वविकासाच्या दृष्टीने ते घातक ठरेल. स्वतःला त्यांच्या अपेक्षापूर्तीला आणता आणता आपल्या व्यक्तिमत्त्वात नकळत ढोंगीपणा वाढीस लागू शकतो.

आजवर आपण जाणता अजाणता अनेक चुकीच्या गोष्टींना महत्त्व देत गेलो; पण हरकत नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपण व्यक्तिमत्त्वात परिवर्तन करू शकतो. अनेक व्यक्तिमत्त्व-सुधार तंत्रे आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत. व्यक्तिमत्त्वविकास करताना आपले दिसणे, राहणीमानवक्तृत्व, स्वभाव या सर्वांमध्ये विधायक बदल घडवणे आवश्यक आहे. आयुष्यात नशीबाचा भाग फक्त एक टक्का आहे. व्याक्तिमत्त्वविकासाचा, परिश्रमांचा भाग ९९ टक्के आहे.