Keratin Treatment At Home : केस गळतायंत, पातळ झालेत या सगळ्या समस्यांवर एकच सोल्युशन, एकदा ही गोष्ट करून तर पहा!

Keratin Treatment At Home : वारंवार केस गळणे, केस पातळ होणे किंवा गोंधळलेले केस यामुळे तुम्हाला त्रास होत असेल, तर समजून घ्या की आता काहीतरी वेगळे करून पाहण्याची वेळ आली आहे. केसांची मुळे मजबूत करण्यासाठी, तुम्हाला भूतळांकडे परत जावे लागेल आणि नवीन रसायनांऐवजी काही घरगुती उपाय करून पहावे लागतील.

जास्त ताण, कमी झोप, पोषक आहाराची कमी अशा अनेक कारणांमुळे किशोरवयीन मुलांचे केस गळू शकतात. तसंच हार्मोनल असंतुलन आणि केसांची योग्यरित्या काळजी न घेतल्याने केस गळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या परिस्थितिमध्ये वेळीच वैद्यकीय उपचार घेणे आवश्यक आहे. (Healthy Hair )

लहान वयात केस गळण्याची अशी अनेक कारणे आपण जाणून घेणार आहोत. ही कारणे जाणून घेऊन त्यावर उपचार केल्यास तुम्ही या समस्येपासून मुक्त होऊ शकता.

महागडे शॅम्पू आणि कंडिशनर लावूनही तुमचे केस कमकुवत आणि निर्जीव होत असतील तर ही जादुई रेसिपी नक्की करून पहा. केसांच्या सौंदर्यात चार चाँद लागणार आहेत. केस गळण्याची समस्या ही प्रत्येकाला उद्भवते. परंतु, याचे प्रमाण जर जास्त असेल तर ही चिंतेची बाब आहे. सध्या १३ ते ३० वयोगटातील व्यक्तींचे केस गळण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

मात्र, किशोरवयीन मुलांमध्ये केस गळण्याचे मुख्य कारण समजल्यानंतर ते रोखले देखील जाऊ शकते. त्यासाठी यावर वेळीच उपचार घेतल्यास तुमची या समस्येपासून सुटका होऊ शकते. जास्त ताण, कमी झोप, पोषक आहाराची कमी अशा अनेक कारणांमुळे किशोरवयीन मुलांचे केस गळू शकतात. तसंच हार्मोनल असंतुलन आणि केसांची योग्यरित्या काळजी न घेतल्याने केस गळण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

केसगळतीची कारणे

हार्मोनल चेंज

तारुण्य आणि पौगंडावस्थेतील हार्मोनल बदलांमुळे केस गळणे सुरू होऊ शकते. थायरॉईड आणि पुनरुत्पादक हार्मोन्स केसांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवतात. जर यामध्ये असंतुलन निर्माण झाले तर केस गळण्याचे प्रमाण देखील वाढते.

थायरॉईडच्या समस्यांमुळे केस गळणे स्त्री आणि पुरुष दोघांमध्ये सामान्य आहे. PCOS असलेल्या महिलांमध्ये किशोरावस्थेत केस गळणे सुरू होऊ शकते.

योग्य पोषण न मिळणे

जर तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने खात असाल तर त्याचा परिणाम तुमच्या केस गळतीवर देखील होऊ शकतो. साखरेपासून बनवलेले पदार्थ खाल्ल्याने आपल्या शरीरात पौष्टिकतेची कमतरता होऊ शकते. अशक्तपणा , बुलिमिया, एनोरेक्सिया आणि क्रॅश डाएट ही पौगंडावस्थेतील आणि तरुण वयात केस गळण्याची सामान्य कारणे आहेत.

ताण-तणाव

मानसिक ताण हे लहान वयात केस गळण्याचे मुख्य कारण आहे. पौगंडावस्थेत व्यक्तीमध्ये शारीरिक तसेच मानसिक बदल होत असतात. यामुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. शिक्षण, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, सामाजिक आणि वैयक्तिक नातेसंबंध आणि इतरांच्या दबावामुळे व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे केस गळू शकतात

या कारणांवर योग्य तो विचार करून पूर्णपणे नैसर्गिक आहेत आणि केसांसाठी देखील फायदेशीर आहेत. आम्ही तुम्हाला अशीच एक रेसिपी सांगतो जी घरी ठेवलेल्या वस्तूंपासून तयार केली जाईल आणि बाजारात उपलब्ध असलेल्या अनेक कंडिशनर्सपेक्षा केस मजबूत आणि चमकदार बनवेल. (Hair Fall Tips)

आपले केस कंडिशन करण्याचा नैसर्गिक मार्ग

दही, मोहरीचे तेल आणि लिंबाचा रस

सर्व प्रथम तुम्हाला पेस्ट तयार करावी लागेल. यासाठी तुम्हाला दही, मोहरीचे तेल आणि लिंबाचा रस लागेल. या गोष्टींनी तुमची पेस्ट तयार होईल. पण ते बनवताना एका गोष्टीची काळजी घेतली पाहिजे.

एका भांड्यात दोन चमचे मोहरीचे तेल आणि एक किंवा अर्धा चमचा लिंबाचा रस मिसळा. आता या गोष्टी तिन्ही एकत्र एकसारखे दिसू लागेपर्यंत फेटा. पेस्ट मऊ क्रीम सारखी दिसेपर्यंत. फेटत राहा. अशी पेस्ट लावा

आता पेस्ट तयार झाली आहे, ती लावण्याची पद्धत समजून घ्या. ही पेस्ट केसांवर लावण्याआधी केस पूर्णपणे गुंफून घ्या. केसांना आधीच तेल लावले तरी काही फरक पडणार नाही. ही पेस्ट तुम्ही लावू शकता. केसांना वेगवेगळ्या भागात विभाजित करा आणि पेस्ट व्यवस्थित लावा. पेस्ट मुळांवर लावल्यावर लांबी झाकून टाका.

फक्त ब्रशच्या मदतीने पेस्ट लावा. जेणेकरून पेस्ट मुळांपर्यंत खोलवर जाईल. पेस्ट लावल्यानंतर केस व्यवस्थित बांधून केसांना टोपी लावा. पेस्ट काही वेळ तशीच राहू द्या म्हणजे दही, मोहरी आणि लिंबू यांचे गुणधर्म केसांमध्ये खोलवर जातील. धुताना हे लक्षात ठेवा.

प्रथम केस साध्या पाण्याने चांगले धुवा. यानंतर, केसांना थेट शॅम्पू लावण्याऐवजी, प्रथम शॅम्पू पातळ करा. यानंतर केसांनी केस धुवा. मोहरीचे तेलही पेस्टमध्ये मिसळलेले असल्याने केस एकाच वेळी स्वच्छ धुतले जातीलच असे नाही.

तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही पुन्हा शॅम्पू करू शकता. केसांमध्ये मोहरीच्या तेलाचा तीव्र वास राहिल्यास केसांवर गुलाबपाणी फवारून ते नैसर्गिकरित्या कोरडे होऊ द्या.