कार असो किंवा बाईक वाहन खरेदी केल्यानंतर अनेकांना ते आपल्या मनासारखं असावं असं वाटतं. यासाठीच काहीजण वाहन खरेदी केल्यानंतर त्यात बदल म्हणजेच ते वाहन मॉडिफाय करतात. Know about Rules by RTO about your car horn

अर्थात यातील अनेक बदलांमुळे वाहनाची वॉरंटी Warranty रद्द होते. तसंच काही मॉडिफिकेशन हे नियमबाह्य आहेत. यातीलच एक बदल म्हणजे वाहनाचा हॉर्न बदलणं. आपल्या देशात मोटार वाहन कायद्यात Motor Vehicle Rules वेळोवेळी बदल करण्यात येतात.

यातील एक नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेला नियम म्हणजे वाहनाच्या हॉर्नमध्ये Horn बदल करणं. जर तुम्ही तुमच्या बाईकचे किंवा कारचे हॉर्न बदलून प्रेशर हॉर्न, फॅन्सी किंवा मल्टी टोन हॉर्न बसवत असाल तर तुमचं वाहन नियमबाह्य असल्याचं ग्राह्य धरून तुम्हाला दंड होऊ शकतो.

काही वेळेस तुम्ही रस्त्यावरील एखाद्या ट्रकचा किंवा ऑटोचा कर्णकर्कश्य हॉर्न एकला असेल. अशा हॉर्नमुळे अनेकदा कानांना त्रास होतो. अशा वाहनांना पोलिसांकडून दंड भरावा लागू शकतो. अवैधरित्या प्रेशर हॉर्न किंवा फॅन्सी हॉर्न वाजवल्या तुम्हाला ५०० रुपये किंवा त्याहून अधिक चलान लागू शकतं.

मोटर व्हेईकल ऍक्ट

प्रेशर हॉर्न किंवा फॅन्सी हॉर्नमुळे रस्त्यावरील इतर वाहन चालकांना किंवा पादचाऱ्यांना तसंच त्या परिसरातील रहिवाशांना देखील त्रास सहन करावा लागू शकतो. यासाठी २०१९ सालामध्ये मोटर व्हेईकल कायद्यात बदल करून अशा हॉर्नच्या वापरावर बंदी घालण्यात आली. तसंच असे हॉर्न असलेलं वाहन बेकायदेशीर ठरवण्यात येईल असं घोषित करण्यात आलं.

प्रेशर हॉर्नसाठी किती दंड लागेल

जर तुम्ही कारमध्ये कंपनीकडून देण्यात आलेले हॉर्न बदलून बाजारातील इतर मोठ्या आवाजात वाजणारे किंवा मल्टी-टोन हॉर्न बसवत असाल तर त्यांना प्रेशर हॉर्न म्हणून पाहिलं जाईल. ट्रॅफिक पोलिसांना असं वाहन आढळल्यास जवळपास १० हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो.

इतकचं नव्हे तर वाहनाचे हॉर्न काढून घेतले जातात आणि काही वेळेस तुमचा परवाना देखील रद्द केला जाऊ शकतो.