आजवर तुम्ही अनेक मराठी तसचं काही हिंदी सिनेमा टॅक्स फ्री घोषित करण्यात आल्याचं पाहिलं असेल. अनेकदा अनेक निर्माते सिनेमा Cinema Producers टॅक्स फ्री करण्याची शासनाकडे मागणी देखील करतात. Know how much monetary benefit customers get from movie tax exemption

सिनेमा टॅक्स फ्री घोषित करण्यात आल्यास सिनेमाघरातील Movie Theatre तिकिटाचे दर कमी होतात. यामुळे प्रेक्षक स्वस्तामध्ये सिनेमा पाहू शकतात. पूर्वी महाराष्ट्रामध्ये महसूल मंत्री सिनेमा टॅक्स फ्री करण्याचा निर्णय घेत.

मात्र २०१८ सालापासून सिनेमांसाठी दोन जीएसटी स्लॅब GST Slabs घोषित करण्यात आले. त्यानुसार १०० रुपयांपर्यंतच्या टिकिटासाठी १२ टक्के तर त्याहून जास्त टिकिटासाठी १८ टक्के टॅक्स अशा दोन वर्गवारी करण्यात आल्या.

यातील एक भाग हा केंद्र सरकारचा म्हणजेच सेंट्रल जीएसटी तर दुसरा राज्य सरकारचा म्हणजेच स्टेट जीएसटी असतो. ज्यावेळी एखादं राज्य सिनेमा टॅक्स फ्री घोषितं करतं तेव्हा केवळ राज्य सरकारचा म्हणजेच Central GST माफ केला जातो.

साधारण कोणत्याही सिनेमाचं तिकिट हे १०० रुपयांहून जास्तच असतं. म्हणजेच अशा सिनेमांवर ९ टक्के टॅक्स लागत नाही आणि प्रेक्षकांची एकूण तिकिटावर ९ टक्के बचत होते.

समजा एखाद्या सिनेमाच्या तिकिटाची बेस प्राइस म्हणजेच मूळ मूल्य ३०० रुपये आहे. तर त्यावर ९ टक्के स्टेट जीएसटी म्हणजेच २७ रुपये आणि ९ टक्के सेंट्रल जीएसटी म्हणजेच अधिक २७ रुपये असा टॅक्स लागतो. यानंतर तिकिटाची किंमत ३५४ होते.

हे देखिल वाचा-

मात्र एकाद्या राज्याने सिनेमा टॅक्स फ्री घोषित केल्यानंतर केवळ राज्याचा GST माफ होतो. केंद्राचा GST मात्र भरावा लागतो.

चित्रपटगृह मालकांच्या म्हणण्यानुसार पूर्वी GST येण्यापूर्वी एखादा सिनेमा टॅक्स फ्री केल्यानंतर बराच फरक पडत असे. त्यावेळी राज्य सरकार पूर्ण टॅक्स माफ करत असल्याने अशा सिनेमांचं तिकिट बरचं स्वस्त असल्याने अनेकजण सिनेमा पाहण्यासाठी गर्दी करत.

आता मात्र राज्याने टॅक्स माफ केला तरी केंद्राचा टॅक्स हा भरावाच लागतो. त्यामुळे तिकिट दरामध्ये फारशी सवलत मिळत नाही. यामुळे प्रेक्षकांची फारशी बचत होत नाही.