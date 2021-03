केसांना कलर करताय? मग या गोष्टींची काळजी घ्यायला विसरु नका

बदलती जीवनशैली आणि खाण्याच्या सवयींचा आपल्या आरोग्यावर परिणाम होत असतो आणि यातून आपले केसही सुटलेले नाहीत. आपण दररोज घेत असलेल्या आहारातून आपल्याला पुरेसे पोष्टिक सत्व मिळत नाहीत. मग आपल्या आहाराचा प्रभाव आपल्या केसांवर खूप दिसून येतो, ज्यामुळे आपले केस वेळेआधीच गळयाला लागतात किंवा पांढरे होत जातात. मग असे पांढरे झालेल्या केसांसाठी आपण डाय किंवा रंग वापरतो, या रंगात बरेच हानिकारक आणि विषारी पदार्थ असतात ज्यामुळे केसांना आणखीनच नुकसान होते. अशा परिस्थितीत आपल्याला केसांची विशेष काळजी घेण्याची गरज असते. आजकाल लोक फॅशन म्हणून केसांना रंग लावताना दिसतात. मात्र जर आपले केस पांढरे असतील आणि आपण त्यास पुन्हा पुन्हा रंगविले तर त्यासाठी तुम्हाला काही खास गोष्टींची काळजी घेणे गरजेचे आहे. नियमीत तेल लावा दर तुम्ही केस रंगवणार असाल तर तुम्ही केसांना योग्य पोषण देणे हे पूर्वीपेक्षा अधिक महत्वाचे होते. म्हणून, आपण आपल्या केसांना चांगले हेअर ऑईल वापरा. आपण आपले केस रंगवत असताना अशा रंगात तेलयुक्त पदार्थांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न करा. केसांना रंग लावल्यानंतर दररोज केसांना तेल लावण्यास विसरू नका. याव्यतिरिक्त, आपण आपल्या केसांचे पोषण करण्यासाठी घरगुती हेअर मास्क देखील वापरला पाहिजे. त्यामुळे तुमचे केस मजबूत राहतील आणि केसांच्या रंगात असलेल्या रसायनांचा आपल्या केसांवर फार हानिकारक प्रभाव पडणार नाही. केस जास्त धुवू नका तुम्ही जर रोज केस साबण किंवा शाम्पू वापरुन स्वच्छ करत असाल तर ही चुकीची पद्धत आहे. जास्त केस धुण्यामुळे केस कमकुवत होतात. म्हणून, आपण वारंवार केस धुणे टाळावे. आठवड्यातून 2 वेळा केस धुण्यामुळे केसही स्वच्छ राहतात आणि केसही कमजोर होणार नाहीत. आपल्या केसांना उष्णतेपासून वाचवा खूप उष्णता केसांसाठी हानिकारक आहे. म्हणून कोमट पाण्याने केस धुणे टाळा. गरम पाण्याने केस धुतल्याने आपले केस गळतात आणि कमकुवत बनतात. याशिवाय आपण केवळ आपल्या केसांसाठी कलर प्रोटेक्टिंग उत्पादनेच वापरावेत. तसेच सल्फेट-फ्री शैम्पू वापरा यामुळे आपल्या केसांचे नॅचरल ऑईल कायम टिकून राहील. केसांवर हॉट ट्रिटमेंट घेणे टाळा. यामुळे केस कोरडे होऊ शकतात आणि केस गळतात देखील.

Web Title: know how to take care your while coloring your hair Marathi article