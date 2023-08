कारमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विविध फिचर्स देण्यात येतात. यात एअर बॅग्स, सीट बेल्ट, विविध इंडिकेटर्स सोबतच कारचे लाईट देखील महत्वाचे ठरतात. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कारचे लाईट्स देखील महत्वाची भूमिका बजावतात. Know the importance of DRL Lights in cars

अलिकडे कारच्या अनेक नव्या मॉडेलमध्ये Car Models डीआरएल लाईट देण्यात येतात. DRL म्हणजेच डेटाइम रनिंग लाइट्स हे एक महत्वाचं सेफ्टी फिचर Safety Feature आहे. सर्वच कारला DRL लाइट का दिले जातात. त्याची आवश्यकता काय असा प्रश्न अनेकांना पडत असेल.

मात्र कारच्या किंवा तुमच्या सुरक्षिततेसाठी हे एक महत्वाचं फिचर आहे. यामुळे रस्त्यावरील अपघातांचं प्रमाण कमी होवू शकतं.

DRL लाईट्स कम्प्युटर मॉड्युल आणि सेन्सरवर आधारित असतात. हे लाईट्स दिवसा सभोवताली असलेल्या प्रकाशानुसार ऑटोमॅटिक ऑन होतात. म्हणजेच प्रखर उजेट नसेल किंवा बोगदा, ढगाळ वातावरण, धुकं अशा वेळी हे लाईट ऑटोमेटिक ऑन होतात. DRL लाईटचा वापर हा प्रकाशासाठी किंवा रस्ता दिसण्यासाठी नसून तो सेफ्टीसाठी असतो.

सुरक्षेसाठी DRL लाइट्स

खरं तर कारच्या लाईट्सचा वापर रात्री होतो असा अनेकांचा समज असतो. काही अंशी हा समज योग्य असला तरी DRL लाईटमुळे दिवसादेखील रस्त्यावरून वाहन चालवणं सोयीचं ठरतं. डेटाइम रनिंग लाईट्स दिवसादेखील चमकतात त्यामुळे रस्त्यावरील इतर वाहनांना तुमच्या वाहनांचा अंदाज येतो. एकंदरच तुमच्या कारची विजिबिलीटी वाढते. त्यामुळे इतर वाहनांना सुरक्षित अंतर राखणं शक्य होतं.

डीआरएल लाईटचा प्रकाश थेट डोळ्यापर्यंत पोहचतो. त्यामुळे समोरील वाहन चालकाला देखील तुमच्या कारचा अंदाज येतो. समजा तुम्ही ड्राइव्ह करत असताना DRL ऑन ठेवले तर अशा वेळी समोरच्या वाहन चालकाला किंवा व्यक्तीला तुमची कार दिसली नाही तरी DRL लाईटचा प्रकाश समोरील व्यक्तीच्या थेट डोळ्यात गेल्याने वाहन आणि व्यक्ती सतर्क होईल.

हे देखिल वाचा-

DRLचा कारच्या बॅटरीवर होतो परिणाम?

DRL लाईटचा कारच्या बॅटरीवर परिणाम होवू शकतो किंवा बॅटरी लवकर खराब होईल अशी अनेकांना चिंता असते. मात्र या लाईटचा बॅटरीवर कोणताही परिणाम होत नाही. कारण या लाईट्ससाठी अत्यंत कमी पाॅवर लागत असल्याने त्यामुळे बॅटरी खराब होण्याची शक्यता नसते.

अमेरिकेत झाली होती DRL लाईटची सुरुवात

सर्वप्रथम अमेरिकेने DRL लाईटची निर्मिती करण्यास सुरुवात केली होती. त्यानंतर इतर देश अमेरिकेकडून त्यांची आयात करू लागले. त्यानंतर अमेरिकेत तयार होणाऱ्या तसंच आयात होणाऱ्या कारमध्ये डीआरएल लाईट बसवण्यात आले. खरं तर सुरुवातीला गाडीला स्टायलिश बनवण्याच्या उद्देशाने हे लाईट्स बसवण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर सेफ्टीच्या दृष्टीने हे लाईट्स महत्वाचे असल्याचं लक्षात आलं.

१९८९ सालामध्ये कॅनडामध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीने DRL लाईट अनिर्वाय करण्यात आले. त्यानंतर हळूहळू बहुतेक देशांमध्ये सुरक्षितता मानकांसाठी हे फिचर अनिवार्य करण्यात आले आहे.