Sunroof Benefits : तुम्हाला माहित आहेत का कारमधील सनरुफचे फायदे, अनेकांना ठाऊक नाही Sunroof चा खरा वापर

अलिकडे अनेक कारमध्ये सनरुफ पाहायला मिळतं. शिवाय अनेक ओटोमोबाईल कंपन्या (Automobile Companies) अलिकडे ग्राहकांना भुरळ घालण्यासाठी कारच्या नव्या मॉडेल्समध्ये सनरुफ फिचर देत आहे. सनरुफमुळे कारला एक लक्झुरिअस आणि स्टायलिश लूक येतो. Know the real use of car sunroof

सनरुफ असलेल्या कारमध्ये उभं राहून सनरुफ Car Sunroof उघडून मोकळी हवा खावी आणि मौजमस्ती करता यावी या विचाराने अनेकजण Sunroof असलेली कार खरेदी करण्याचा विचार करतात. मात्र खरं तर अनेकांना सनरुफचा योग्य वापर काय आहे हे ठाऊक नाही..

तुम्ही आजवर अनेक लहान मुलांना किंवा तरुण-तरुणींना सनरुफ उघडून उभं राहून मजा करत प्रवासाचा आनंद लुटताना पाहिलं असेल. सनरुफ असलेल्या कारमध्ये उभं राहून व्हिडीओ काढणं किंवा मग रिल्स बनवण्यात देखील काही तरूण व्यग्र असतात.

मात्र सनरुफचा वापर हा केवळ मजा-मस्ती करण्यासाठी नसून त्याचे इतरही काही फायदे आहेत. तसचं स्टायलिश दिसणाऱ्या सनरुफचे फायद्यांसोबत काही तोटे देखील आहेत.

कारमधील सनरुफचे फायदे

सनरुफमुळे कारमध्ये नैसर्गिक सुर्यप्रकाश मोठ्या प्रमाणात येतो. यामुळे तुमच्या आरोग्यासाठी ते फायदेशीर ठरू शकतं. तसचं यामुळे फ्रेश वाटतं आणि मूडही चांगला होतो.

सनरुफमुळे कारमध्ये सुर्यप्रकाश येत असल्याने कार स्पेशियस वाटू लागते.

तसंच सनरुफ काही वेळासाठी उघडल्यास चांगलं व्हेंटिलेशन होतं म्हणजेच मोकळी हवा कारमध्ये फिरते.

एखाद्या इमरजन्सीच्या वेळी तुमच्याकडे कारमधून बाहेर पडण्यासाठी सनरुफ हा एक अतिरिक्त पर्याय उपलब्ध असतो.

सनरुफमुळे कार स्टायलिश दिसते त्यामुळे सनरुफ कार हे एक स्टाइल स्टेंटमेंट आहे असं म्हणता येईल.

Sunroof चे तोटे

-भारतासारख्या देशामध्ये सनरुफचे फायद्यांएवजी तोटे जास्त आहेत. कारण भारतातील जास्त भागांमध्ये उष्ण हवामान आहे.

- वर्षातील जवळपास ६ महिन्यांहून जास्त काळ देशातील अनेक राज्यांमध्य ऊन असल्याने सनरुफमुळे कारमध्ये उष्णता निर्माण होण्याची शक्याता जास्त असते.

- थंड भागामध्ये सुर्यप्रकाशाचा आनंद घेण्यासाठी सनरुफ उपयोगात येऊ शकतं. मात्र भारतात तशी शक्यता कमीच आढळते.

- इतर कारच्या तुलनेत सनरुफ असलेल्या मॉडेलसाठी जास्त किंमत मोजावी लागते.

- सनरुफचा जास्त वापर होत असल्यास त्याच्यात बिघाड झाल्यास पावसाळ्यामध्ये कारमध्ये पाणी येण्याची शक्यता वाढते.

- सनरुफमध्ये लहान मुलं किंवा मोठेदेखील अनेकदा उभे राहतात. मात्र अचानक ब्रेक लागल्यास ते धोकादायक ठरू शकतं.

- सनरुफ कारला रिसेल व्हॅल्यू कमी मिळते.

- भारतातील अनेक उष्ण भागांमध्ये अनेकजण कालांतराने सनरुफ बंद करून घेतात.

यामुळेच जर तुम्ही सनरुफ कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तरी त्याचे फायदे आणि तोटे सर्वप्रथम जाणून घ्या.

