मेकअप एक्सपायरीनंतरही वापरता येतो, कसा ते घ्या जाणून

अहमदनगर ः या जगात प्रत्येकाला सुंदर दिसायचं असतं. त्यामुळे तिच्याकडे मेकअप बॉक्स असतोच असतो. कितीही महागडा मेकअप बॉक्स असला आणि तो डेडबार झाला तर तो वापरला जात नाही. यामुळे त्वचेचा त्रास होण्याची शक्यता असते. म्हणून बर्‍याच स्त्रिया ते फेकूनही देतात, परंतु आपल्याला हव्या असल्यास आपण इतर कारणांसाठी ते वापरू शकता. बर्‍याच स्मार्ट हॅक्सच्या मदतीने या मेकअप उत्पादनांचा पुन्हा वापर करता येतो. ते कसं. लिपस्टिक

लिपस्टिकदेखील वेळोवेळी बदलली पाहिजे. एकदा का ते संपल्यानंतर आपण लिप बाम म्हणून देखील वापरू शकता. यासाठी आपण आपली लिपस्टिक हलके गरम करा ज्यामुळे त्याचे सर्व जीवाणू नष्ट होतील आणि नंतर ते आपल्या व्हॅसलीन आणि इतर पेट्रोलियम जेलीमध्ये मिसळा आणि आता ते लिप बाम म्हणून वापरा. आयशॅडो

आयशॅडो एका वर्षानंतर बदलली पाहिजे. आता जर अशा परिस्थितीत जुना आयशॅडो सोडला गेला तर तो नेल पॉलिश म्हणून पुन्हा वापरला जाऊ शकतो. रंगद्रव्य स्पष्ट नेल पॉलिशमध्ये मिसळा आणि आपण आता ते वापरू शकता. फेस अॉईल

आम्ही त्वचा देखभालच्या रूटीनसाठी अनेक सौंदर्य उत्पादने वापरतो, त्यापैकी चेहऱ्याचे तेल हे मुख्य आहे. जर त्याची मुदत संपली असेल तर आपण त्यात साखर मिसळून स्क्रब म्हणून देखील वापरू शकता. कोपर किंवा गुडघ्याजवळ त्वचेची बहुतेक वेळा काळी पडत असते, अशा परिस्थितीत आपण याचा वापर घरगुती स्क्रब म्हणून करू शकता. स्किंटोनियर

केमिकल असलेले केमिकल टोनर कालबाह्य झाल्यानंतर वापरू नये. आपण इच्छित असल्यास, आपण ते स्वच्छतेसाठी वापरू शकता. वास्तविक, स्किन टोनरमध्ये अल्कोहोल असते, अशा परिस्थितीत आपण याचा वापर ग्लास, काच किंवा मोबाइल स्क्रीन सारख्या गोष्टी स्वच्छ करण्यासाठी करू शकता. लिप बाम

हिवाळ्याव्यतिरिक्त, महिला उन्हाळ्यात लिप बामदेखील वापरतात. आपल्या घोट्या मऊ करण्यासाठी आपण लिप बाम देखील वापरू शकता. कोरड्या त्वचेच्या नखांसाठी आपण लिप बाम देखील वापरू शकता, परंतु जर ती कालबाह्य झाली असेल तर ती आपल्या शूज उजळविण्यासाठी किंवा पॅन्टची झिप खराब असल्यास वापरली जाऊ शकते. मस्करा

मस्काराचा कालावधी ३ ते ६ महिनेच असतो. तो फेकण्याऐवजी आपण अन्य हेतूंसाठी वापरू शकता. भुवया राखाडी झाल्या असतील तर त्या रंगात मस्करा वापरला जाऊ शकतो. त्याच वेळी, मस्कराचा उपयोग ओठ स्क्रब करण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो, यासाठी, मस्करामध्ये एक थेंब नैसर्गिक तेलाची भर घालावा आणि नंतर त्यास स्क्रब करा. यामुळे त्वचा गुळगुळीत राहील. (डिस्क्लेमर ः ही सामान्य स्वरूपाची माहिती आहे. कोणतीही कृती करण्यापूर्वी तज्ज्ञ अथवा डॉक्टरांचा सल्ला देणे आवश्यक आहे. सकाळ समूह कोणतीही जबाबदारी घेत नाही.)

