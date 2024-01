मूडसाठी मंत्र... ‘हो नं?!’

मग काय बरं करावं? मला एक छान मंत्र मिळाला आहे. अशा वेळी ‘हो नं’ म्हणायचं. त्यानं समोरच्याला वाटतं, की आपण त्याचं मत स्वीकारलं आहे, वाटू दे. तसंही त्याचं मत बदलणं आपल्याला शक्य नाही. आपला फायदा हा की तो विषय तिथेच संपतो. आपण ग्रेसफूल ठरतो. दुसरी गोष्ट या व्यक्तीच्या बोलण्यानं मला किती फरक पडणार आहे याचा मी मनात विचार करते. अनेकदा ही या व्यक्तीची बोलण्याची पद्धत आहे हे थोड्या निरीक्षणानं आपल्या लक्षात येतं. It doesn’t really mean anything.... किंवा अनेकदा ती व्यक्ती तिला मिळालेल्या निगेटिव्ह कॉमेन्टची साखळी तयार करत असते.