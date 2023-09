फिट म्हणजेच निरोगी राहण्यासाठी शरीरामध्ये हार्मोन्सच संतुलन असणं गरजेचं आहे. हार्मोनल बॅलेन्स बिघडल्यास शरीरात विविध समस्या निर्माण होवू लागतात. केवळ महिलांमध्येच Women नव्हे तर पुरुषांमध्ये देखील हार्मोन्सचा बॅलन्स बिघडल्याने शरीरात Body Changes बदल जाणवू लागतात. Marathi Health Tips Change your habits to keep hormonal balance

बिघडलेल्या जीवनशैलीमुळे अलिकडे हार्मोनल बॅलन्स Hormonal Balance बिघडल्याच्या समस्या वाढू लागल्या आहे. हार्मोन्सचं असंतुलन झाल्यास इतर विविध आजारांना आमंत्रण मिळतं. यामुळे पचनाचे आजार, थकवा, ब्लड शुगर Blood Sugar कमी जास्त होणं, मूड स्विंग्स, वजन वाढणं, निद्रानाश, नैराश्य अशा समस्या निर्माण होतात. एवढचं नव्हे तर याचा प्रजननक्रियेवरही परिणाम होतो.

हार्मोन्स असंतुलन निर्माण होण्यासाठी काही सवयी Habits कारणीभूत आहेत. या सवयी जर तुम्ही वेळीच बदलल्या तर Hormonal Imbalanceची समस्या दूर होऊन तुम्हाला निरोगी राहता येईल.

जेवणाची वेळ चुकवणं किंवा जेवण स्किप करणं

धकाधकीच्या जीवनात अलिकडे अनेकांना शांतपणे आणि पोटभर जेवण्यासाठी देखील वेळ मिळत नाही. सकाळचा नाश्ता Breakfast न करणं किंवा दुपारचं जेवण न करणं. तसंच दुपारचं किंवा रात्रीचं जेवण खूप उशिरा करणं यामुळे पचनासोबतच हार्मोन्सवरही परिणाम होत असतो.

व्यायामाचा अभाव किंवा जास्त व्यायाम

अनेकजण फिटनेससाठी Fitness जास्त व्यायाम किंवा वर्कआउट करण्यावर भर देतात. व्यायाम हा शरीरासाठी आवश्यक असला तरी महिलांनी पाळी दरम्यान किंवा पाळीच्या तारखांच्या आसपास जास्त वर्कआउट करणं नुकसादायी ठरू शकतं. हाय-इंटेंसिटी वर्कआउटमुळे हार्मोन्सवर परिणाम होवू शकतो. यामुळे महिलांमध्ये काही समस्या निर्माण होवू शकतात.

अपुरी झोप

निरोगी राहण्यासाठी पुरेशी झोप अत्यंत गरजेची आहे. अपुऱ्या झोपेमुळे मानसिक आरोग्य धोक्यात येतं शिवाय हार्मोन्सवरही परिणाम होतो. यासाठीच ६-७ तासांची शांत झोप घेणं गरजेचं आहे.

केमिकल युक्त प्राॅडक्ट

धान्य किंवा जेवणासाठी वापरण्यात येणारे प्लास्टिकचे तसचं अॅल्युमिनियमचे डबे, नॉनस्टिक भांडी यांमधील हानिकारक गुणधर्म नकळत आपल्या शरीरात जात असतात. तज्ज्ञांच्या मते यामुळे हार्मोन्सचं संतुलन बिघडून शरीरामध्ये काही समस्या निर्माण होवू शकतात. यासाठीच प्लास्टिकचा वापर कमीत कमी करा. खास करून अन्न पदार्थ ठेवण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करणं उत्तम.

सकस आहार

निरोगी राहण्यासाठी अर्थात सकस आणि पौष्टिक आहार घेणं गरजेचं आहे. मात्र अलिकडे जंक फूड आणि पाकिटबंद पदार्थ मोठ्या प्रमाणात खाल्ले जातात. अशा पदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रिझर्व्हेटीव्ह तसचं इतर हानिकारक घटक असतात. यामुळे हार्मोन्सवर परिणाम होतो.

हार्मोन्स संतुलनात राहण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या आहारात आणि जीवनशैलीमध्ये आवश्यक ते बदल करणं गरजेचं आहे.

यासाठी नियमितपणे योग आणि व्यायाम करणं गरजेचं आहे. दिवसातून किमान अर्धा तास चालल्याने शरीर फिट राहण्यास मदत होते.

जंकफूड ऐवजी आहारामध्ये ताजी फळं, भाज्या, कडधान्य, दूध अशी पोषक तत्व असलेल्या पदार्थांचा समावेश वाढवा.

दररोज किमान ६-७ तासांची झोप घ्या.

स्क्रिन टाइम कमी करा.

तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करा.

