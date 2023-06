अलिकडे प्रत्येक घरामध्ये रेफ्रिजिरेटर म्हणजेच फ्रिज Refrigerator ही अत्यंत गरजेची वस्तू ठरतेय. केवळ गार पाण्यासाठी किंवा आईस्क्रिम Ice Cream आणि कोल्डड्रिंकसाठीच नव्हे तर दूध, भाज्या, शिल्लक राहिलेलं अन्न एवढचं काय तर अगदी डाळी, ड्रायफ्रूट्स आणि मसाले ठेवण्यासाठी देखील फ्रिजचा वापर केला जातो. Marathi Smart Tips how to care and Clean your Refrigerator

कोणताही ऋतू असो फ्रिजचा वापर हा प्रत्येक घरामध्ये वर्षभरासाठी केला जातो. दिवसातून अनेकवेळा घरातील सर्वच कुटुंबियांकडून वेळोवेळी फ्रिज Refrigerator हाताळला जातो. तुमच्या काही शुल्लक सवयींमुळे किंवा चुकांमुळे फ्रिज सारखी महागडी वस्तू बिघण्यास वेळ लागणार नाही.

अलिकडे बाजारात अनेक स्मार्ट फिचर्स असलेले फ्रिज आले आहेत. या फ्रिजला कितीही वर्षांची वॉरंटी असली तरी काही चुकांमुळे अगदी महिनाभरातही तुमचा नवा फ्रिज बिघडू शकतो आणि तुम्हाला हजारो आणि लाखो रुपयांचं नुकसान सोसावं लागू शकतं. यासाठी फ्रिज हाताळत असताना काही गोष्टींची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे.

फ्रिजची वेळोवेळी योग्य प्रकारे स्वच्छता केल्यास आणि काही गोष्टींची काळजी घेतल्यास अनेक वर्ष फ्रिज बिघडणार नाही.

गरजेपेक्षा जास्त किंवा कमी सामान ठेवणं

फ्रिजमध्ये गरजेपेक्षा जास्त किंवा अत्यंत कमी वस्तू ठेवणं तुम्हाला महागात पडू शकतं. अनेकजण एकदाच आठवडाभराचा भाजीपाला फ्रिजमध्ये भरून ठेवतात. त्यात दूध पाणी, रोजचं शिल्लक अन्न याची भर पडते. परिणामी रिफ्रिजिरेटर काठोकाठ भरला जातो.

जास्त सामान किंवा वस्तू असल्याने फ्रिजमध्ये थंड हवा सर्क्युलेट होणं कठिण होतं. यामुळे कॉम्प्रेसर आणि कंडेनसर कॉइल्सला फ्रिजचं तापमान गार ठेवण्यासाठी जास्त मेहनत करावी लागते. त्यामुळे ते ओव्हरहिट होवून फ्रिज लवकर बिघडण्याची शक्यता असते.

तसचं फ्रिजमध्ये अत्यंत कमी सामान असल्यासही आतील तापमान नियंत्रणात राखण्यासाठी कॉइल्सवर दबाव निर्माण होतो परिणामी फ्रिजवर त्याचा परिणाम होतो.

कॉइल्सची स्वच्छता न करणं

अनेकजण फ्रिजची आतून वेळेवेळी सफाई तर करतात मात्र फ्रिजच्या मागील बाजूस असलेल्या कॉइल्स अनेक महिने धूळ खात असतात. खास करून काही लहान आकाराच्या आणि जुन्या मॉडल्सच्या फ्रिजला मागील बाजूल बाहेरून कंडेंन्सर कॉइल्स असतात. त्यांची वरचेवर सफाई करणं गरजेचं आहे.

कंडेन्सर कॉइल्सची नियमित स्वच्छता न केल्यास त्याचा परिणाम फ्रिजच्या कुलिंगवर होऊ शकतो. तसचं यामुळे जास्त विजेचा वापर होवून तुम्हाला वीज बिल जास्त येऊ शकतं.

शिल्लक अन्न योग्य प्रकारे स्टोर न करणं

अनेकजण शिल्लक राहिलं अन्न पातेल्यासह फ्रिजमध्ये ठेवतात. यामुळे फ्रिजवर परिणाम होवू शकतो. अनेकदा घाई गडबडीमध्ये गरम पातेलच फ्रिजमध्ये ठेवल्याने फ्रिजमध्ये बिघाड निर्माण होवू शकतो.

तसंच अन्न योग्य पद्धतीने न ठेवल्यास ते सांडण्याची शक्यता असते. याशिवाय इतर काही रोजच्या सवयींमुळे फ्रिज बिघण्याची शक्यता असते.

जर तुम्ही तुमचा फ्रिज अगदी भिंतीला चिटकवून ठेवला असले तर फ्रिजचे पार्ट गरम राहतील आणि फ्रिज बिघडू शकतो. यासाठी भिंत आणि फ्रिजमध्ये थोडं अतंर ठेवणं गरजेचं आहे.

अनेकदा फ्रिजचं दार जास्त वेळासाठी उघडं ठेवलं जातं. तसचं वारंवार सतत उघडबंद केलं जातं. यामुळे देखील फ्रिज बिघडू शकतो.

फ्रिजच्या डोअरला बॉटल्स ठेवण्यालाठी दिलेल्या दारावर अनेकजण जास्त भरलेल्या बाटल्या आणि इतर भरलेल्या बरण्या ठेवतात. तसंच दार उघडताना त्यावर जास्त भार देतात. यामुळे फ्रिज बिघडण्याची शक्यता असते.

एखादा गरम पदार्थ गार व्हावा म्हणून तो लगेचच फ्रिज किंवा डिप फ्रिजरमध्ये ठेवू नका.

अशा प्रकारे काही साध्या गोष्टींची काळजी घेतल्यास तुमच्या फ्रिजमध्ये बिघाड निर्माण होणार नाही.