आला पावसाळा Monsoon तब्येत सांभाळा हे आपण कायम ऐकत आलो आहोत. अंगाची काहिली करणाऱ्या गरमी Summer नंतर पावसाळा आला कि वातावरणात गारवा निर्माण होतो आणि हैराण करणाऱ्या गरमीतून सुटका होते.

असं असलं तरी पावसाळा आपल्यासोबत अनेक आजारांचा Illness धोका घेऊन येतो. पावसाळ्यामध्ये Monsoon Season इंफेक्शन आणि संसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढू लागतो. यासाठी आरोग्याची विशेष काळजी घेणं गरजेचं ठरतं. खरं तर आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी भाज्यांचं सेवन करावं असा सल्ला तज्ज्ञ कायम देतात.

भाज्यांमध्ये अनेक पोषक तत्व असली तरी काही भाज्या पावसाळ्यामध्ये तुमचं आरोग्य बिघडण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतात. यासाठीच पावसाळ्यामध्ये काही भाज्या खाणं कायम टाळावं.

पावसाळ्यात कोणत्या भाज्या खाणं आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं आणि त्यामागची कारणं आपण आज जाणून घेणार आहोत.

हिरव्या पालेभाज्या- पावसाचा पिकांच्या वाढीवर परिणाम होत असतो यामुळे कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव होतो. तसंच पावसाळ्यामध्ये हिरव्या पालेभाज्या ओलावा आणि घाणीमुळे दूषित होण्याचा धोका जास्त असतो.

यात बारीक किडे किंवा अळ्या होवू शकतात ज्या साफ करणं कठिण असतं. त्यामुळेच या दिवसात पालक, मेथी, शेपू अशा पालेभाज्या न खाणे चांगले. त्याऐवजी पडवळ, दुधी, दोडका अशा भाज्या खाव्या.

कोबी, फ्लाॅवर - कोबी आणि फुलकोबीमध्ये देखील पांढऱ्या किंवा हिरव्या अळ्यांचा प्रादुर्भाव वाढतो. या अळ्या अनेकदा डोळ्यांना दिसणारही नाहीत इतक्या लहान असतात. यासाठीच कोबी आणि फ्लाॅवर पावसाळ्यात खाणं टाळावं.

पावसाळ्यात फुलकोबी टाळण्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यात असलेलं ग्लुकोसिनोलेट्स नावाचं संयुग. या संयुगामुळे जे एलर्जी किंवा संवेदनशील असलेल्या लोकांसाठी समस्या निर्माण होऊ शकतात.

शिमला मिरची- शिमला मिरची ही आरोग्यासाठी नक्कीच फायदेशीर आहे. यात अनेक विटामिन्स, मिनरल्स आणि अँटीऑक्सिडंटस् आढळतात. मात्र पावसाळ्यामध्ये सिमला मिरचीच्या भाजीच्या सेवनाने आरोग्याच्या तक्रारी निर्माण होवू शकतात.

शिमला मिरचीमध्ये असलेली ग्लुकोसिनोलेट्स नावाची रसायनं चावल्यावर किंवा चघळल्यावर आयसोथिओसायनेटमध्ये त्यांचं रुपांतर होतं. जे आरोग्यासाठी धोकादाक असतं. या रसायनामुळे मळमळ, उलटी तसचं जुलाब किंवा श्वसनाच्या समस्या निर्माण होऊ शकता.

मशरुम- अनेकांचं फेव्हरेट असलेलं आणि आरोग्यासाठी देखील पोषक असलेलं मशरुम पावसाळ्यात खाणं प्रकर्षाने टाळावं. पावसाळ्यामध्ये मशरुम खाल्ल्याने इंफेक्शनचा धोका वाढतो. यामुळे पोटदुखी आणि उलटीचा त्रास होवू शकतो.

वांगी- वांग्याचा जांभळा रंग बल्ब अल्कलॉइड्स नावाच्या रसायनांपासून तयार होतो. पावसाळ्यामध्ये अशी पिकं कीड आणि इतर कीटकांपासून बचाव करण्यासाठी हे विषारी संयुग तयार करतात. यासाठीच पावसाळ्यात जेव्हा किटकांचा प्रादूर्भाव जास्त होण्याची शक्यता असते. तेव्हा वांग्यांचं सेवन कमी करावं.

अल्कलॉइड्समुळे एलर्जी, पित्त तसचं मळमळ आणि त्वचेच्या समस्या निर्माण होवू शकता.

पावसाळ्यात कोणता आहार घ्यावा-

पावसाळ्यामध्ये आजारांपासून दूर राहण्यासाठी हलका आहार घ्यावा. तसंच या काळामध्ये दुधी, भेंडी, मुळा, तुरई अशा भाज्यांचं सेवन करावं. तसंच तुम्ही आहारामध्ये छोले, राजमा, चवळी आणि विविध कडधान्यांचा समावेश करू शकता.