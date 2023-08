पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये आरोग्यासोबत घरातल्या लाकडी तसचं लोखंडी वस्तूंची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं असतं. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये Monsoon ओलाव्यामुळे घरातील फर्निचर, खडक्या आणि दरवाजे देखील जाम होतात. अशावेळी खिडक्या आणि दारं उघड बंद करणं कठिण होतं. Monsoon Tips in Marathi How to maintain doors and windows in rains

काही वेळेस खिडक्या आणि दारांच्या बिजागऱ्या किंवा कड्याना गंज पकडल्याने त्या उघडणं कठिण होतं. लाकडी दारं किंवा खिडक्यांचे प्लाय काहीसे फुगल्याने त्या पूर्णपणे बंद होत नाही आणि मोठी अडचण निर्माण होते. मात्र तुम्ही जर काही ट्रिक्स Tricks वापरल्यात तर घरच्या घरीचं तुम्ही खिडक्या आणि दारं दुरुस्त करून पावसाळ्यातील Monsoon ही समस्या सोडवू शकता.

१. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये लोखंडी दारं किंवा खिडक्यांना गंज पकडू शकतो ज्यामुळे त्या उघड-बंद करणं कठिण होतं. यासाठी दारं खिडक्यांची नियमिक स्वच्छता करणं गरजेंच आहे. गंज पकडलेल्या ठिकाणी सॅण्डपेपरचा वापर करून तुम्ही गंज दूर करू शकता. यासाठी सॅण्डपेपरचा एक छोटा तुकडा घेऊन गंज लागलेल्या ठिकाणी घासून गंज दूर करता येतो.

२. मेणबत्तीच्या मदतीने देखील तुम्ही लॉकिंग सिस्टम म्हणजेत कड्या किंवा बिजागऱ्या सैल करू शकता. यासाठी एक मेणबत्ती क्रश करून ती पूर्णपणे विचळवून घ्या. यानंतर पातळ झालेलं मेण जाम झालेल्या कड्या, हॅण्डल, नट बोल्ड किंवा स्कूवर टाका. त्यानंतर कड्या किंवा दार तीन-चार वेळा उघडबंद करा. यामुळे जाम झालेल्या कड्या किंवा दारं पुन्हा व्यवस्थित होतील.

३. पावसाळ्यामध्ये अनेकदा दारं आणि खिडक्या जाम झाल्याने करकर आवाज करू लागतात. तसचं कड्या लागणं देखील कठिण होतं. किंवा कड्यांमधूनही आवाज येऊ लागतो. अशावेळी तुम्ही स्वयंपाक घरातील शेंगदाणा तेल किंवा नारळाच्या तेलाचा वापर करू शकता.

कड्यांवर किंवा बिजागऱ्यांवर तेलाचे काही थेंब टाका. त्यानंतर दार किंवा खिडक्या तसचं कड्या उघडबंद करा. २-३ वेळा तेल टाकल्याने जाम झालेल्या खिडक्या दुरुस्त होतील आणि आवज येणं बंद होईल.

लक्षात ठेवा पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये दार खिडक्यांची स्वच्छता करताना पाण्याचा किंवा ओल्या फडक्याचा वापर टाळा. त्याएवजी कोरडं कापड किंवा ब्रशने स्वच्छता करा.

४. पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये लाकडे दारं खिडक्या अनेकदा फुगल्याने ते पूर्णपणे बंद होत नाही. यासाठी पावसाळा सुरू होताच दारं खिडक्या सतत उघड्या ठेवू नका यामुळे लाकूड फुगण्याची शक्यता असते. तसचं दाराचं किंवा खिडक्यांचं लाकूड फुगून ते जाम झालं असेल तर पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये ते पूर्णपणे कोरडं करून बंद ठेवा.

याशिवाय पावसाळ्यापूर्वी शक्य असल्यास लोखंडी खिडक्या दार पेंट करून घ्या. यामुळे गंज लागण्याची शक्यता कमी होते. तसचं लाकडी खिडक्या किंवा दारं देखील पुन्हा पॉलिश करून घेतल्यास जाम होण्याची शक्यता जास्त असते. दारं-खिडक्यांच्या कड्या तसचं बिजागऱ्या, सर्व नट-बोल्ड घरच्या घरीच ऑईलिंग करा.