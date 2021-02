घराच्या भिंतीचा रंगही बदलेल तुमचा मूड; जाणून घ्या कसं?

कोल्हापूर : आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, रंगाचा आपल्या मनावर किती प्रभाव पडतो ते तुम्ही कलर ठेरफीच नाव ऐकलच असेल, यामध्ये रंगाचा उपयोग आपल्यावर उपचार करण्यासाठी केला जातो. काही संशोधनानुसार असे सिद्ध झाले आहे की व्यक्तीचं मन, व्यवहार, आणि विचार करण्याची क्षमता ही रंगांवर आधारित असते. तर काही रंग आपल्या मनावरील स्ट्रेस वाढवण्याचे काम करतात. म्हणूनच आपल्या घरच्या भिंतीनाही त्यापद्धतीचे तयार करूया म्हणजे घरच्या भितींनाही अशा रंगांनी रंगवूया की, जे आपल्याला रिफ्रेश बनवतील. आता आपण वेगवेगळ्या रंगांची खासियत जाणून घेवूया. त्याचबरोबर घरातला कोणता कोपरा कोणत्या रंगाने सजवला पाहिजे हे ही जाणून घेवूया. लाल - लाल रंग हा उर्जेशी सबंधित आहे. लाल रंग आपल्यातील उत्साह वाढविण्याचे काम करतो. म्हणूनच आपल्या घरातील राहती खोली, जेवणाची खोली हे लाल रंगाने रंगवले पाहिजे कारण आपल्या घरचे सर्व मंडळी इथेच एकत्र जमलेले असतात. त्यामुळे त्याच्यातील नात आणखी घट्ट करण्याचे काम लाल रंग करतो. पिवळा - पिवळा रंग सगळीकडे आनंद पसरवतो, अस म्हंटले जात. जिथे फिकट पिवळा रंग आपल्याला आनंदी बनवतो, तिथे एकीकडे गडद पिवळ्या रंगाच्या छटांचा आपल्याला रागही येऊ शकतो. ह्या रंगांची निवड करताना खूप सावधानतेने करायला हवी. घरातील बाथरूम आणि किचनसाठी या रंगांची निवड करावी. हा रंग एखाद्या छोट्या गोष्टीलाही मोठ दाखवण्याचं काम करते. निळा - निळा रंग आपण पाहिल्यानंतर आपलं डोकं शांत करण्याचा काम करते. म्हणूनच राहत्या खोल्या आणि बाथरूमध्ये निळा रंग देण्याचे सर्वत्र सुचवले जाते. निळ्या रंगाच्या योग्य छटांचा वापर करून राहत्या खोल्या रंगवल्या असता, आपल्याला तिथे अफाट शांतता अनुभवायला मिळेल. निळ्या रंगाचा आपल्याला जर फायदा करून घ्यायचा असेल तर निळ्या रंगांचा सौम्य छटांचा जास्त वापर केला पाहिजे. चुकून आपण गडद रंगाच्या वापर केला तर त्याचा आपल्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. खरतर गडद निळ्या रंगाचा दुखाशी सबंध जोडला जातो.

