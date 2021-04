डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या उदारमतवादी विचारांचं पालन करा; अजित पवारांचे आवाहन

महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज १३० वी जयंती आहे. त्यामुळे त्यांच्या जयंतीनिमित्ताने राज्यभरात उत्साहाचं वातावरण आहे. सध्या कोरोनाची पार्श्वभूमी असल्यामुळे प्रत्येक जण आपआपल्या घरात राहून हा दिवस साजरा करत आहेत. यामध्येच काही दिग्गज नेतेमंडळींनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस अभिवादन केलं असून राज्यातील जनतेला या दिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना कोटी-कोटी प्रणाम. समाजातील दुर्बल घटकाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न कायम प्रत्येक पिढीसाठी एक आदर्श आहे", असं ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं आहे.

I bow to Bharat Ratna Dr Babasaheb Ambedkar on #AmbedkarJayanti. His struggle to bring the marginalized sections of the society into the mainstream will continue to be an example for every generation: PM Narendra Modi pic.twitter.com/59ZQQUeCEk

— ANI (@ANI) April 14, 2021