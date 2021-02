ऑफिसमधल्या टेबलचे सौदर्य खुलवणारी ही पाच प्लांट्स तुम्हाला माहिती आहेत का?

ऑफिस असं ठिकण आहे जेथे कामाची नेहमी गडबड असते. आपले सहकारीही आपल्याला चांगल्या कामासाठी प्रेरित करीत असतात. परंतु जर आपण कधीही विचार केला असेल तर आणखी एक गोष्ट अशी आहे जी आपली प्रॉ़क्टीविटी वाढवते आणि ती म्हणजे आपला ऑफिस डेस्क. गेल्या चार महिन्यांपासून भारतातील बहुतेक लोक घरातूनच कामाला लागले आहेत. हे स्पष्ट आहे की अशा वेळी, बहुतेक लोकांनी आपल्या घराची ती जागा निश्चित केली असेल, जेथे ते बसून काम करतील. आपल्या अभ्यासाचे टेबल ऑफिस डेस्कमध्ये रूपांतरित केले असावे. सुरुवातीच्या दिवसांच्या तुलनेत, आता आपलं घरातूनही काम वेगवान वेगाने होईल. परंतु आपल्याकडे अद्याप होम डेस्कवरून ऑफिसचा फिल येत नाही ? मग काही सजावट करुन का बदलू नये? टेबल टॉप रोपांकडून हा बदल सहजपणे करता येईल. चला पाच टेबल टॉप वनस्पतींबद्दल जाणून घ्या, जे देखरेखीसाठी देखील सोपे आहेत. सिंगोनियम

टेबल टॉप प्लांट्समध्ये सिंगोनियमची खूप मागणी आहे. सिंगोनियमचे सुमारे सहा ते सात शेड आहेत, त्यापैकी गुलाबी आणि ग्रीन शेड वनस्पतींना जास्त मागणी आहे. ते केवळ आपल्या डेस्कचे सौंदर्यच वाढवत नाहीत तर हवा शुद्ध करतात. चांगल्या वाढीसाठी त्यांना मातीऐवजी सेंद्रिय खत (खत) मध्ये घाला. सेंद्रिय खत वजनात हलके असते. त्यात साध्या मातीपेक्षा जास्त पोषक असतात. तसेच, त्यात पाणी शोषून घेण्याची अधिक क्षमता आहे, ज्यामुळे आपल्याला आठवड्यातून फक्त एक दिवस आपल्या डेस्कवरील सिंगोनियमच्या झाडास सूर्य-पाणी द्यावे लागेल. गोल्डन पोथोस

गोल्डन पोथोस मनी प्लांट कुटुंबातील एक वनस्पती आहे. ते सहज हाताळता येते. ही वनस्पती हवा शुद्ध करते. याचा अर्थ हवेतून विषारी वायू शोषून ऑक्सिजन सोडतो. गोल्डन पोथो जास्त प्रमाणात सूर्यप्रकाश आणि पाण्याची मागणी करीत नाहीत. जेव्हा मातीचे भांडे कोरडे होण्यास सुरवात होते, तेव्हा त्यात थोडेसे पाणी घाला, केवळ ही वनस्पती आनंदी होईल. आठवड्यातून एकदा सनी करा. ही सुंदर वनस्पती आपल्या डेस्कचे सौंदर्य वाढवेल. फिलोडेन्ड्रॉन

या झाडाचे सौंदर्य त्याच्या पानांमध्ये आहे. त्याची पाने खूप आकर्षक आहेत. या वनस्पतीला हलकी सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता आहे. ही कमी पाण्याची वनस्पती आहे. माती कोरडे होऊ लागल्यावर त्यात पाणी घाला. आपण त्याची पाने दरम्यान मधोमध ट्रिम करत रहा. सेन्सेव्हिएरा

टेबल टॉपसाठी उपयुक्त असलेल्या वनस्पतींमध्ये गोल्डन आणि ग्रीन सारख्या रंगांसह पानांमध्ये सेन्सॅव्हिएराचा समावेश आहे. असा विश्वास आहे की सेन्सेव्हिएरा वनस्पती रात्री ऑक्सिजन सोडते, म्हणून आपल्या वर्क डेस्कवर ठेवा आणि रात्री बेडरूममध्ये ठेवा. यामध्ये दररोज पाणी घालण्याची गरज नाही. क्लोरोफिटम

आमचा पाचवा वर्क डेस्क प्लांट क्लोरोफिटम आहे. तसेच हवा शुद्ध करणारे वनस्पती. त्याची पाने पांढर्‍या फरकाने गडद हिरव्या आहेत. ते सर्व प्रकारच्या हवामानाशी जुळवून घेऊ शकतात. त्यांना सूर्य आणि पाण्याची फारशी काळजी नाही. म्हणूनच जर तुम्ही खूप व्यस्त असणार्‍यांपैकी असाल तर हे तुमच्यासाठी योग्य निवड असेल. (संपादन - विवेक मेतकर)

