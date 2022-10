Relationship Tips : डिलिव्हरी नंतर किती दिवसांनी सेक्स करावा , वाचा तज्ज्ञांनी सांगितलेला सल्ला

एखाद्या जोडप्याला मुल झाल्यानंतर त्यांच्या सेक्स लाईफमध्ये अनेक बदल होतात. डिलिव्हरीनंतर किती दिवसांनी सेक्स करणं योग्य आहे हा प्रश्न देखील पडतो.सेक्स लाइफ बद्दल अनेकांच्या मनात अनेक प्रश्न असतात. लग्न झाल्यावर असे प्रश्न अनेक वेळा मनात निर्माण होतात. मूल झाल्यानंतर, डिलिव्हरीनंतर सेक्स करणे योग्य आहे की नाही या संभ्रमात लोक सहसा असतात.

गरोदरपणातही अनेक वेळा असे प्रश्न मनात निर्माण होतात, पण त्या काळात वैद्यकीय सल्ला घेता येतो. मग मूल झाल्यावर, असे प्रश्न मनात निर्माण होतात, तेव्हा कोणाशी बोलावे तेच समजत नाही.

गरोदरपणात आणि प्रसूतीनंतर शरीराची स्थिती समजून घ्या

गर्भधारणा आणि प्रसूतीनंतर काही वेळा सेक्स लाईफ कठीण होते. काहीवेळा गर्भधारणेमध्ये काही कॉम्पलिकेशन आलेले असतील तर डॉक्टरांकडूनच सेक्स न करण्याचा सल्ला दिला जातो. अनेकदा स्त्रियाच या सर्वासाठी तयार नसतात. अनेकदा काही दिवसांनंतर जोडपे आपले नॉर्मल सेक्स लाईफ सुरू करतात. अशा परिस्थितीत, शरीराची स्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे.

4-6 आठवडे वाट पाहणे योग्य आहे

गर्भधारणेदरम्यान, महिलांच्या पुनरुत्पादक (reproductive) अवयवांचा अवयवांचा आकार वाढतो. या अवयवांना त्यांच्या मूळ आकारात परत येण्यासाठी किमान 6 आठवडे लागतात. त्यामुळे काही वेळा प्रसूतीनंतर दोन महिने सेक्स न करण्याचा सल्ला दिला जातो.

