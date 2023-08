By

प्रेम म्हणजे प्रेम म्हणजे प्रेम असतं

तुमचं आणि आमचं अगदी सेम असतं !



प्रेमात पडलेल्या प्रत्येकानेच मंगेश पाडगावकरांची ही कविता आपल्या प्रियकर किंवा प्रेयसीला नक्कीच ऐकवली किंवा वाचून दाखवली असेल आणि पुढे तुमचं आणि आमचं अगदी सेम नसतं ! हे वाक्यही जोडले असेल, हो ना ! प्रेम ही भावना अतिशय नाजूक.

जोडणे खूप सोपे व पण जपणं व टिकवणे तितकेच कठीण. नातेसंबंधातील या भावनेच्या अनेक बाजू प्रत्येकालाच पाहायला व अनुभवायला मिळतात. प्रेमसंबंध नवीन असताना तर प्रेयसी-प्रियकराचं मन जपण्यासाठी कित्येक गोष्टींच्या योजना आखल्या जातात.

त्यात फेब्रुवारी महिना येताच जोडीदाराला खूश करण्यासाठी प्रेमाचे वेगवेगळे ‘डे’ साजरे करण्याचे वेड तरुणाईमध्ये आजही कायम आहेच. व्हेलेंटाईन वीकमधील असाच एक डे म्हणजे ‘किस डे’ (Kiss Day).

एरव्ही या दिवसाकडे एका विशिष्ट दृष्टीकोनातून पाहिल्यास तुम्हा-आम्हा लोकांसाठी हा दिवस साधारण असू शकतो. पण मंडळींनो, नातेसंबंध टिकवून ठेवण्यासाठी आणि निरोगी आरोग्यासाठी देखील चुंबन करण्याचे महत्त्व व फायदे तुम्हाला माहिती आहेत का? आता तुम्ही म्हणाल काय राव आमची थट्टा करताय.

तर देवियों और सज्जनों हा विषय मुळीच चेष्टा-थट्टेचा नाही. या लेखातून आपण चुंबनाचे नातेसंबंधामध्ये असणारे महत्त्व व त्याचे फायदे सविस्तर जाणून घेणार आहोत.

नव्या नात्यात जसे स्पर्श, संवाद, भेटी-मिठी इत्यादी गोष्टी महत्त्वाच्या असतात, तसेच चुंबन ही देखील रोमांचक व महत्त्वपूर्ण बाब आहे. नाते व भावना खरे असेल तर प्रेयसी-प्रियकराचं चुंबन घेतल्यानंतर वेगळीच संवेदना अनुभवयास मिळते आणि अशा वेळेस एखादे पार्श्वगीतही तुम्हाला ऐकायला येत असावे, हो ना!

वेड तुझा विरह वणवा…

वेड तुझा प्रणय हळवा…

वेड तुझे या जगण्याचा सूर झालेला…

असो असो…

पण रिलेशनशिप अतुट व मजबूत व्हावे म्हणून खरंच ‘चुंबन’ करणे अथवा घेणे महत्त्वाचे आहे का? खरंच ‘किस’मुळे किसीका रिलेशनशिप टिकलंय का, असाच प्रश्नच तुमच्या डोक्यामध्येही डोकावत असेल ना.

तर मित्रांनो जाणकारांच्या मते, एका किसमुळे नाते टिकून राहण्यास बरीच मदत मिळू शकते. जोडीदाराला किस करण्याच्या तुमच्या पद्धतीने त्याच्या/तिच्याप्रति असलेले तुमचे प्रेम, आदर, काळजी, भावना इत्यादी गोष्टी तुम्हाला व त्याला/तिला समजण्यास मदत मिळते.

चुंबनामुळे (Importance of first kiss in a relationship) दोन व्यक्ती मनाने जुळल्या जाऊ शकतात कारण प्रत्येक वेळेस प्रेम व्यक्त करण्यास शब्दसंपदाच कामी येऊ शकते, असे काही गरजेचं नाही व तसा काही नियमही नाही.

किस करण्याचेही अनेक प्रकार आहेत, पण यापैकी कोणत्या पद्धतीने जोडीदाराला किस करताय हे नव्हे तर तुमच्या नात्याप्रति असलेल्या भावना अधिक महत्त्वाच्या आहेत , हे लक्षात घ्या. एका किसमुळे मानसिक ताणतणाव कमी होऊन नात्यातील विश्वास व रोमान्स वाढू शकतो.

जोडीदाराचं चुंबन घेतल्याने अनेक आरोग्यदायी लाभ मिळतात. किसमुळे मिळणारे भावनिक, मानसिक आणि शारीरिक फायदे सविस्तर जाणून घेऊया..

भावनिक जवळीक वाढते

जोडीदाराशी भावनिक व मानसिकरित्या कायमचे जोडले जायचे असल्यास चुंबन (benefits of kissing and hugging) हा सर्वोत्तम मार्ग. ही साधीसोपी कृती दोन व्यक्तीमध्ये भावनिक जवळीक निर्माण करू शकते. तुम्ही तुमच्या पार्टनरच्या कपाळाचं चुंबन घेतलं तर तिला/त्याला तुमच्यासोबत असलेले नातेसंबंध सुरक्षित व भावनिकरित्या मजबूत असल्याची जाणीव करून देते.

मानसिक ताणतणाव दूर होण्यास मिळते मदत

तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार किस (psychological effects of kissing) केल्यानं शरीरामध्ये डोपामाइन आणि ऑक्सिटोसिन यासारखे आरोग्यास लाभदायी असणारे हार्मोन्स उत्सर्जित होतात. या हार्मोन्समुळे मानसिक ताणतणाव कमी होतो आणि आपला मूड आनंदी राहण्यास मदत मिळते.

कोणत्याही प्रकारचा ताणतणाव मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी हानिकारक असतो. ज्यामुळे रक्तदाब व हृदयविकार यासारखे आजार उद्भवण्याची शक्यता असते. हल्लीच्या धकाधकीच्या आयुष्यामध्ये कित्येक जण या आजारांना बळी पडतात.

अशातच मन व मेंदूवरील ताण कमी करण्यासाठी संवाद होणे गरजेचं आहे. आयुष्यात हक्काची व्यक्ती असेल आणि तिच्या केवळ एका मिठीमुळे किंवा एका किसमुळे तुमचा मानसिक ताण कुठल्याकुठे क्षणात नाहीसा होतो. महत्त्वाचे म्हणजे किसमुळे शरीरातील कॅलरीजही कमी होण्यास मदत मिळते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

नात्यातील विश्वास दृढ होतो

विश्वास हा कोणत्याही नातेसंबंधाचा पाया असतो. पाया मजबूत असेल तर तुमच्या नात्याची-प्रेमाची इमारत कितीही वादरूपी वादळ-भूकंप आले तरीही ढासळणार नाही. बहुतांश लोकांची अशी समजूत असते की चुंबन ही केवळ शारीरिक गरज पूर्ण करण्याची कृती.



पण ही बाब प्रत्येक व्यक्ती व नात्यावर अवलंबून असते. प्रेम-नाते खरे असेल तर तुम्ही तुमच्या जोडीदाराच्या हाताचं घेतलेले चुंबनही (importance of kissing)नात्यातील विश्वासाचा पाया मजबूत करण्यास मदत करते. याद्वारे तुमच्या मनात नात्याबद्दल आदर, काळजी, उत्कट प्रेम असल्याची भावना जोडीदाराच्या मनात निर्माण होते व त्याला/तिलाही रिलेशनशिपबद्दल सुरक्षितता व विश्वास वाटू लागतो.

अतूट नाते होते निर्माण

पती-पत्नी, प्रियकर-प्रेयसी जोडीदाराशी (Relationship Tips in Marathi) असलेले नाते मजबूत व आनंदी ठेवण्यासाठी किती व कसे प्रयत्न करतात, हे देखील महत्त्वाचे असते. यासाठी प्रत्येक महिन्याला पार्टनरला महागड्या भेटवस्तूच देणे गरजेच आहे, असे काहीही गरजेचं नसते.

जोडीदाराला फक्त तुमचा वेळ व सहवास हवाहवा असतो, हेच त्यांच्यासाठी महागडे गिफ्ट. याव्यतिरिक्त तुम्ही नियमित आपल्या जोडीदाराला केवळ एक किस जरी केले तरी ही मंडळी समाधानी होऊ शकतात.

त्यातही पुरुषांनी स्वतःहून आपल्या पत्नीला किंवा प्रेयसीला किस केले तर त्यांच्यासाठी तर आकाशही ठेंगणे होते. एखाद्या नात्यामध्ये सुखी-समाधानाची भावना निर्माण व्हावी असे वाटत असेल तर प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होणे गरजेचं आहे. त्यामुळे अतूट नातेसंबंध निर्माण करायचे असल्यास जोडीदारासोबत मिळून तुमच्यासाठी नात्यासाठी वेळापत्रक नक्की तयार करा.

एकूणच जोडीदाराचे चुंबन घेतल्यानं तुमच्या शारीरिक - मानसिक आरोग्यावर तसंच नातेसंबंधामध्येही सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतात. पण जोडीदाराची इच्छा नसल्यास बळजबरीनं चुंबन घेण्याचा प्रयत्न करू नका, आपल्या जोडीदाराची मनमर्जीही सांभाळणे नात्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे असते, अन्यथा या कृतीमुळे तुम्हाला दुष्परिणामांचाही सामना करावा लागू शकतो.