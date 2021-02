केसांच्या विविध समस्यांसाठी 'भृंगराज तेल' ठरेल निसर्गाचे वरदान

सातारा : केसांना बळकट करण्यासाठी, पोषण देण्यासाठी विविध तेलांचा सर्रास वापर केला जातो. यात आयुर्वेदाला फार महत्व प्राप्त आहे. केसांना निरोगी बनविण्यासाठी बाजारामध्ये हेअर ऑइलचे अनेक प्रकार उपलब्ध आहेत. यात प्रत्येक तेलाचे फायदे आपल्याला पहायला मिळतात. परंतु केसांची निगा राखण्यामध्ये 'भृंगराज तेला'चे स्वतःचे असे महत्त्व आहे. नियमित वापराने केसांना निरोगी बनविण्याच्या अनेक पद्धती सुचविल्या गेल्या आहेत. यापैकी सर्वात सोपा उपाय म्हणजे, दररोज डोक्यावर भृंगराज तेल लावणे. हे तेल फक्त केसांना पोषण देत नाही, तर केसांना गुंतागुंत होण्यापासून बचाव करुन मजबुत बनवते. केसांची चांगली वाढ होण्यासही मदत करते. 'भृंगराज' हे एक आयुर्वेदिक औषध 'भृंगराज' हे एक अतिशय लोकप्रिय आयुर्वेदिक औषध आहे. प्राचीन काळापासून केस आणि टाळूची त्वचा निरोगी ठेवण्यासाठी याचा सर्रास वापर होतो. आयुर्वेदात याला केशराज अर्थात केसांचा राजा असे म्हणतात. या जादुई औषधी वनस्पतीला फॉल्स डेझी म्हणून देखील ओळखले जाते. या वनस्पतीची जात सूर्यफूल कुटुंबातील आहे. ही वनस्पती भारत, थायलंड, नेपाळ आणि ब्राझीलसारख्या आर्द्र आणि उष्णकटिबंधीय भागात आढळते. भृंगराज तेलामध्ये इक्लीप्टा एल्बा नावाची वनस्पती असते, शिवाय तीळ आणि नारळ तेलाचे मिश्रण देखील आपल्याला पहायला मिळते. ब्यूटी ब्रँड इर्मियाची संस्थापक प्रीति चड्ढा यांनी, या जादुई तेलाच्या फायद्यांविषयी तपशीलवार माहिती सांगितली आहे. 'भृंगराज तेल' कोंड्यावर प्रभावी भृंगराज तेलात एक विशेष मात्रा आढळते. जी अधिक जाड आणि त्वचेमध्ये सहजपणे प्रवेश करु शकते. याचा अर्थ असा, की ते डोक्याच्या टाळूमध्ये सहजपणे आत जाऊ शकते आणि टाळूचा कोरडेपणा दूर करण्यात मदत करते. कोरड्या केसांसाठी आपल्या टाळूवर भृंगराज तेल हळवार चोळा व पाच मिनिटे कोमट पाण्यात टॉवेल भिजवून तो पिळून घ्या. तद्नंतर डोक्याला टॉवेल लपेटून घ्या. पाच मिनिटानंतर पुन्हा थोडे तेल लावून मालिश करा. हे तेल केसांच्या मुळांपर्यंत मालिश करून शोषून घेते. कोंडापासून मुक्त होण्यासाठी थोड्या गरम तेलाचा वापर करा आणि रात्री झोपण्याआधी तेल केसांना लावा. दुसर्‍या दिवशी सकाळी थोडासा लिंबाचा रस आपल्या केसांवर लावा. नंतर कोमट पाण्याने डोके स्वच्छ धुवा. टक्कल पडण्यापासून बचाव करण्यास सक्षम हे तेल केसांच्या मुळात रक्त परिसंवादाचा वेग वाढवून केसांची वाढ वाढविण्यात मदत करते. केस गळण्यापासून देखील बचाव करते. भृंगराज तेल हे त्याच्या थंड गुणधर्मांसाठी ओळखले जाते. हे तेल तणाव आणि तणावामुळे केस गळतीची समस्या कमी करण्यास मदत करते. भृंगराज तेल केसांची मुळे मजबूत करण्यास देखील मदत करु शकते. हे तेल केसांना आणि टाळूवर लावल्यास 10 मिनिटे मसाज करा व यानंतर कमीत-कमी 1 तासासाठी केस सोडा आणि नंतर ते स्वच्छ धुवा.

'भृंगराज' पांढरे केस होण्यापासून बचाव करते भृंगराज तेल आपल्या केसांचा नैसर्गिक रंग राखण्यात मदत करते. आवळ्याबरोबर या तेलाचा देखील आपल्या केसांवर उपाय म्हणून वापर केला जातो. तेल लावल्यानंतर झोपण्यापूर्वी आपल्या टाळूची मालिश करा व सकाळी केस स्वच्छ पाण्याने धुवून सुक्या कापडाने पुसा. या तेलाचा डोक्यावर (केस) होण्याऱ्या विविध आजारापासून देखील बचाव होऊ शकतो. नारळ तेल, आवळा आणि शिककाई याच्या मिश्रणाने देखील केसांची समस्या सुटण्यास मदत होते. एकूणच, हा एक मौल्यवान खजिना आहे, जो भारतात अनेक काळापासून वापरला जात आहे. तर आपण ही आपल्या केसांच्या समस्या दूर करण्यासाठी याचा वापरण्यास प्रारंभ करा. डिसक्लेमर : वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Web Title: Satara News Bhringraj Oil Is A Gift Of Nature For Hair