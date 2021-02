'Smokey Eyes' सुंदर बनवायचे आहेत?, त्यासाठी 'या' 6 स्टेप्सचा जरुर वापर करा

सातारा : आज कालच्या तरुणींच्या मेकअप किट मधील काजळ हा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे. तसंही भारतात जवळ जवळ सर्वच प्रांतातील स्त्रिया डोळ्यात काजळ घालतात. तर लहान बाळांच्या डोळ्यातही काजळ घातलं जाते. आपले डोळे खुलून दिसण्यासाठी स्त्रीया काजळाचा खुबीने वापर करतात. मात्र, आता आता डोळे स्मोकी करणे देखील एक स्टाइल स्टेटमेंट झाली आहे. डोळे हे जुलमी गडे' हे ज्या डोळ्यांकडे पाहून म्हटलं जातं, त्या डोळ्यांची आकर्षकता वाढते ती काजळ लावल्यामुळे. आजकाल तर डोळ्यांना स्मोकी लूक देण्यावर भर दिला जातो, त्यामुळे डोळ्यांच्या सौंदर्यात आणखी भर पडताना दिसत आहे. स्त्रीयांच्या दैनंदिन वापरात लिपस्टीकला अनन्यसाधारण महत्व असलं, तरी डोळ्यांची खासियत काही औरच आहे. अलिकडच्या काही वर्षांत डोळे स्मोकी करण्यावर स्त्रीयांनी अधिक भर दिल्याचे दिसत आहे. खास करुन अभिनेत्रींच्या वापरत डोळे स्मोकींचा प्रकार सर्रास आपल्याला पहायला मिळतोच. स्मोकी आयजचा ड्रमॅटिक प्रभाव मेकअपला सामान्यपेक्षा अधिक आकर्षक बनवितो. जर तुम्ही स्मोकी आयजची इतकी प्रशंसा ऐकली असेल, तर नक्कीच तुम्हाला प्रयत्न करायलाही आवडेल. नाही का?, परंतु हा मेकअप करण्यास सोपा नाही. कारण, हा मेकअप करण्यास आपण त्यात निपुण असायला हवे, जेणे करुन आपल्या डोळ्यांना कोणताही धोका पोहोचणार नाही. मात्र, जरी यात अडचणी असल्यातरी स्टेप बाय स्टेप याबाबतची माहिती जाणून घेतल्यास शक्यही आहे. असे केल्यास तुमचे डोळे नक्कीच सुंदर दिसण्यास मदत होणार आहे. डोळे ताजेतवाने, पाणीदार राहण्यासाठी घरी बनवलेले उत्कृष्ट काजळ केव्हाही चांगले. काजळ लावल्यामुळे डोळ्यांचे बाहेरच्या धुळीपासून संरक्षण होते. डोळे चमकदार होतात डोळ्यांचे आरोग्य सुधारते. भारतात तरी काजळ लावण्याची परंपरा आजीकडून आईकडे, आईकडून मुलीकडे असं होत होत पिढ्यानपिढ्या आली आहे. त्याकाळी प्रदूषणाचा इतका त्रास नसेल, पण तरीही डोळे आकर्षक दिसावेत याच करिता काजळ घातलं जात असावं. शिवाय काजळ घातलं की, स्त्रियांमध्ये एक प्रकारचा आत्मविश्वास येतो. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व खुलून येतं.

..यासाठी तुम्हाला हे हवे * आइलाइनर पेन्सिल

* आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश

* मस्कारा 1. प्राइमर आणि कन्सीलर लावून प्रारंभ करा, जेणेकरून आपल्या डोळ्याभोवती त्वचा एकसमान होईल. 2. आता आयलाइन पेन्सिल घ्या आणि आपल्या पापण्यांच्या बाह्य कोपऱ्यांवर '#' असे चिन्ह बनवा. मात्र, असे करताना डोळ्यांच्या कड्याच्या बाहेर जाऊ नका. 3. मस्करा पेन्सिलच्या दुसर्‍या टोकाला किंवा आयशॅडो ब्लेंडिंग ब्रशसह स्मज टूलस पापण्यांवर रंग ब्लेंड करा. आपल्याला असा विचार करावा लागेल की, बाह्य कोपऱ्यांपेक्षा मिश्रण डोळ्यांच्या आतील कोपर्‍यांकडे हलके असावे. 4. जर डोळ्यांना ते खूपच हलके वाटत असेल, तर तिसर्‍या स्टेपमध्ये पुन्हा '#' असे चिन्ह बनवून प्रयत्न करा. 5. आपल्याला आपला देखावा (सौंदर्य) अधिक हायलाइट करायचा असेल, तर डोळ्याच्या बाह्य कोपऱ्यांकडे गडद आयशॅडो लावा आणि आतील कोपर्‍यांकडे चमकदार आयशॅडो लावा. 6. शेवटी मस्करा लावून आपला लूक पूर्ण करा.

Web Title: Satara News Make Your Eyes Beautiful With 6 Steps Of Smoky Eyes