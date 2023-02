सोशल डिकोडिंग : तरुणाईला गांभीर्यानं घेण्यासाठी!

गेल्या आठवड्यात पुण्यात युवकांशी संवादाच्या कार्यक्रमात आरजे संग्राम बोलत होता... त्याचं एक वाक्य काही केल्या डोक्यातून जात नाहीये. ते म्हणजे ‘Sorry, but nobody is taking youth seriously!’ आपल्या देशात (राजकीय संदर्भाने) युवकांना कोणीही गांभीर्याने घेत नाहीये...

भारत तरुणांचा देश आहे, असं आपण अनेकदा ऐकतो. त्याचा अर्थ असा, की भारतात तरुणांची संख्या अधिक आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या व्याख्येनुसार तरुण म्हणजे १५ ते ३५ वयोगटातील नागरिक! पण, नेतृत्वाकडं पाहिलं तर प्रत्यक्ष नेतृत्व करणाऱ्या युवकांची संख्या नगण्य आहे.

‘The Young and The Restless: Youth and Politics In India’ या पुस्तकात लेखिका गुरमेहर कौर २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीचा, ‘भारतात दीर्घ काळानंतर तरुणांनी हातात घेतलेली निवडणूक,’ असा संदर्भ देते. चर्चा, आंदोलनं आणि सोशल मीडियावरील मतमतांतरं यांचा निवडणुकीवर मोठा परिणाम झाल्याचं ती सांगते. पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या जवळपास १५ कोटी मतदारांनी उत्साहानं मतदानात भाग घेतल्याचा दावा ती करते... आणि तरीही संसद सदस्यांचं सरासरी वय ६३ असल्याकडे ती लक्ष वेधते. देशातल्या सरासरी पंचविशीतल्या तरुणापेक्षा चार दशकांनी आपलं नेतृत्व वृद्ध असल्याचं ती सांगते. सरासरी ६० टक्के भारतीय वयाच्या पस्तिशीच्या आत असताना त्यांचं प्रतिनिधित्व संसदेत नाही, असं ती मांडते.

खरंतर, निवडणुकांच्या दरम्यान सतत युवकांबद्दल बोललं जातं. प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या विद्यार्थी, युवक-युवती अशी स्वतंत्र शाखाही हल्ली गल्लीबोळात दिसतात. नवे मतदार म्हणून त्यांची मतं निर्णायकी ठरतात. धोरणनिर्मिती, डिजिटलचा विस्तार यामुळे तरुणाई व्यक्तही मनमोकळेपणानं होत आहे.

मग हा विरोधाभास का?

Because we are divided by our priorities! युवक म्हणून उद्याच्या भारताचा काही अजेंडा नाही!

थोडी उजळणी केल्यावर लक्षात येतं, की देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात तरुणाईची अनेक आंदोलनं बघायला मिळतात. मग मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर असेल, किंवा रामजन्मभूमी आंदोलन. तरुणांचं मोठ्या प्रमाणावर संघटन झालेलं समाजानं अनुभवलं.

जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात ‘संपूर्ण क्रांती’च्या प्रेरणेनं झालेलं आंदोलन आणि अलीकडे अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेलं भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन तुलनेनं अधिक व्यापक होतं. दोन्ही आंदोलनांत निश्चित विचार आणि त्यावर आधारित व्यापक कृतीची जोड होती. यामुळेच राजकीय सत्ता उलथून टाकण्याची ताकद त्या आंदोलनाच्या परिणामातून दिसली. पण हे अपवाद वगळले तर तरुणाईनं स्वतःसाठी, स्वतःच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी एकत्र येऊन केलेलं एखादे आंदोलन किंवा चळवळ आता दुर्मीळ झाली आहे.

समाजमाध्यमांमुळे तरुणाईला हक्काचा मंच उपलब्ध झाला आहे; पण त्याचवेळी तरुणाईत मूलभूत सामाजिक प्रश्नांबाबत उदासीनता आहे. व्यवहारातल्या जाती-धर्मांच्या डिजिटल भिंती या जाणिवा अधिकच बोथट करतात, असं प्रत्यक्ष विद्यार्थी किंवा युवक गटांशी चर्चा करताना जाणवतं. अनेकदा जाणिवा असणाऱ्या युवकांना योग्य मार्गदर्शन आणि प्लॅटफॉर्म मिळतोच, असंही नाहीये. त्यामुळे फक्त युवकांचं असं व्यापक संघटन किंवा चळवळ उभी राहण्यास मर्यादा येतात आणि निवडणुकीच्या राजकारणात एकसंध, सामूहिक संख्या महत्त्वाची असतेच.

आपल्या पिढीसमोरच्या आव्हानांना ओळखून त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी तरुणाईनं चार मुद्द्यांवर एकत्र आलं पाहिजे :

1) आवाज बुलंद करण्यासाठी

2) संस्थात्मक बांधणीसाठी

3) राजकारणासाठी

4) युवा नेतृत्व घडविण्यासाठी

शिक्षण आणि त्यावर आधारित नोकरी (तीही जमलंच तर सरकारी) हे सूत्र तरुणाईमध्ये इतकं रुळलं आहे, की कृषी, सहकार, शिक्षण अशा क्षेत्रांतील नेतृत्वाच्या शर्यतीतून उच्चशिक्षित वर्ग सरळ पाठ फिरवतो किंवा फक्त घराणेशाहीच पुढे येताना दिसते. स्वयंरोजगार आणि उद्योगशीलता यासाठी पूरक सामाजिक रचना नाहीये. त्यामुळे नवे मार्ग चोखाळणाऱ्या तरुणांना योग्य मार्गदर्शनही नाही आणि प्रेरणाही. पोटापाण्याचा मूलभूत प्रश्न कायम राहिल्यानं धोरण आणि समाजनिर्मितीसारखे मुद्दे तरुणाईच्या प्राधान्यक्रमात किमान आजतरी दिसत नाहीत.