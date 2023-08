Shiv Puran :  मृत्यूपूर्वी यमदेव देतात हे संकेत; जाणून घ्या शिवपुराण काय सांगते

Shiv Puran : एखाद्या बाळाचा जन्म होणार हे आपल्याला ९ महिने आधीच समजतं. सोनोग्राफीतून बाळाची हालचाल, त्याचे अवयव दिसतात. अगदी तसंच आपला मृत्यू होणार याची कल्पनाही देव आपल्याला आधीच देतो. तुम्हाला पटत नसेल पण हे खरं आहे. याबाबत शिव पुराणात अनेक उल्लेख आहेत.

माणसाचा मृत्यू कसा होईल हे जरी सांगता येत नसले. तरी तो जवळ आलाय हे सत्य त्या व्यक्तीला माहिती असतं. एकादा मनुष्य अनेक वर्ष अंथरूणावर पडून असतो त्याला मरण येत नाही. पण, अपघाताने रोज अनेक बळी जात आहेत.

अचानकच हृदयविकाराच्या झटक्यानेही अनेक लोकांच्या जीवनाचा अंत होतो. अशा लोकांनाही मृत्यूबद्दल संकेत मिळतात का? याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात.(Shiv Puran: What signs are found before death, know what Shiv Puran says)

शिव पुराण हे 18 पुराणांपैकी एक आहे, ज्यात शिवलिंगाच्या उत्पत्ती आणि शिवभक्तीशी संबंधित कथा आहेत. ज्यात भगवान शंकरांच्या लीला कथा आणि त्यांची उपासना पद्धत समाविष्ट आहे. तुम्ही शुभ मुहूर्तावर कधीही शिवपुराणाचे वाचन आयोजित करू शकता. पण श्रावण महिन्यात शिवपुराण वाचणे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते.

शिवपुराण शिवाची विविध रूपे, अवतार आणि ज्योतिर्लिंग इत्यादींचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. शिवपुराणात असे काही संकेत सांगितले आहेत. जे माणसाला त्याच्या मृत्यूपूर्वी प्राप्त होतात. शिवपुराणानुसार, या लक्षणांबाबत साक्षात भगवान महादेवांनी स्वतः पार्वतीला या लक्षणांबद्दल सांगितले आहे.

वैद्यकीय शास्त्रानुसार मृत्यू म्हणजे हृदयक्रिया, श्वसनक्रिया व मेंदूचे कामकाज या तीन क्रिया बंद पडणे. यांपैकी एखादी आधी तर इतर दोन क्रिया लगेच नंतर बंद पडतात. हृदयक्रिया व श्वसनक्रिया या फार परस्परावलंबी असतात. त्यामुळे एक बंद झाली की लगोलग दुसरीही बंद पडते. यानंतर दोन-तीन मिनिटांत मेंदूही निष्क्रिय होतो, यालाच मृत्यू असे म्हणतात. (Shiv Puran)

इंद्रिय काम करणे बंद करतात

शिवपुराणात वर्णन केले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीच्या 5 इंद्रियांनी योग्यरित्या काम करणे थांबवले तर ते मृत्यूचे लक्षण असू शकते. दुसरीकडे, जर एखाद्या व्यक्तीचे शरीर पांढरे किंवा पिवळे झाले आणि शरीरावर लाल पुरळ यांसारख्या खुणा दिसू लागल्या, तर असे मानले जाते की त्या व्यक्तीचा अंत जवळ आला आहे.

आकाशातील तारे दिसत नाहीत

दुसरे लक्षण म्हणजे जेव्हा ती व्यक्ती अरुंधती तारा, चंद्र किंवा इतर तारे नीट पाहू शकत नाही. याचा अर्थ जीवनात फक्त थोडाच काळ उरला आहे. दुसरीकडे, जर एखाद्या व्यक्तीला आकाशातील सप्तर्षी तारे दिसणे थांबले तर ते लवकर मृत्यूचे लक्षण आहे. (Death)

आरशात प्रतिबिंब दिसत नाही

शिवपुराणात असे वर्णन केले आहे की जेव्हा एखादी व्यक्ती आपली सावली डोक्याशिवाय पाहते किंवा आपली सावली पाहणे थांबते किंवा आरशात त्याचे प्रतिबिंब पाहणे थांबते, तेव्हा हे देखील मृत्यूचे लक्षण असू शकते.

अंधारात इंद्रधनुष्य दिसणे

शिवपुराणानुसार, जेव्हा एखाद्याला दिवसाच्या प्रकाशात तारे आणि रात्रीच्या अंधारात इंद्रधनुष्य दिसले तर ते देखील जवळच्या मृत्यूचे लक्षण आहे.

अन्नाची चव कळत नाही

मरण्यापूर्वी माणसाला अनेक प्रकारची चिन्हे दिसतात. मृत्यूच्या काही महिन्यांपूर्वी, त्याच्या शरीराच्या अनेक भागांवर परिणाम दिसू लागतो. व्यक्तीची जीभ काम करणे थांबवते, ती चव गमावू लागते. बोलण्यात अडचण येते.

यमदूत दिसू लागतात

मृत्यूच्या दोन-तीन दिवस आधी, व्यक्तीला त्याच्या आजूबाजूला अदृश्य शक्तींचे अस्तित्व जाणवू लागते. त्याला यमराजाचे दूत दिसू लागतात. यमराजाच्या दूतांना पाहून तो घाबरतो म्हणून जवळ उभे असलेले लोकही त्याला दिसत नाहीत. शिवाय मृत्यूच्या काही वेळापूर्वी व्यक्तीच्या शरीरातून विचित्र वासही येऊ लागतो. (Shravan 2023)