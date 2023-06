By

अलिकडे सोशल मीडियावरून Social Media पैसे कमावणं हा एक नवा करियर ऑप्शन अनेकांसाठी उपलब्ध झाला आहे. यूट्यूब व्हिडीओ तसचं शॉर्टस् तसचं इन्साग्रामवरील रिल्सच्या Reels मदतीने अनेकजण सध्या पैसा कमावत आहेत. Social Media Marathi Hacs who to Earn Money Through Facebook Stars

यासाठीच दिवसेंदिवस सोशल मीडियावर Social Media तुम्हाला वेगवेगळ्या विषयावर माहिती देणारे, मनोरंजन Entertainment करणारे अनेक इन्फ्लूएन्सर दिसतील. युट्यूब व्हिडीओच्या मदतीने Views वाढवून तसचं ब्रॅण्डिंगच्या मदतीने कमाई करता येते.

तर इन्स्टारिल्सच्या माध्यमातूनही ओरिजनल कंटेंट क्रिएट करणाऱ्यांना आणि जास्त Views असणाऱ्यांना Instagram वेगवेगळ्या प्रोग्रॅमस्च्या माध्यमातून ठराविक रक्कम देत असते. पण तुम्हाला माहित आहे का फेसबुक स्टार Facebook Star मिळवून देखील तुम्ही चांगली कमाई करू शकता.

फेसबुक स्टार्स म्हणजे काय ते कसे मिळतात येतात आणि या स्टार्सच्या मदतीने तुम्हाला कसे पैसे मिळतील असे अनेक प्रश्न तुमच्या मनात निर्माण झाले असतील तर या प्रश्नांची उत्तर आज तुम्हाला मिळतील.

काय आहे Facebook Stars

फेसबुक स्टार हे फेसबुकचं Facebook एक असं फिचर आहे ज्यामुळे तुम्ही ऑडिओ आणि व्हिडीओ कंटेंट मॉनिटाइज करू शकता. जेव्हा तुम्ही एखादा व्हिडीओ किंवा ऑडिओ शेअर करता तसंच लाइव्ह व्हिडीओ, टेक्स पोस्ट किंवा इतर पोस्ट शेअर करता तेव्हा तुमचे फॉलोअर्स किंवा फॅन्स हे स्टार खरेदी करून तुम्हाला पाठवू शकतात. या स्टारच्या माध्यमातून तुम्ही पैसे कमावू शकता.

अर्थात यासाठी तुमच्या फोलोअर्सची संख्या मोठी असणं गरजेचं आहे. शिवाय तुमचा कंटेंट आणि रिच फेसबुक अल्गोरिदम प्रमाणे असणं गरजेचं आहे. कंटेंट क्रिएटर्स रील किंवा पोस्ट शेजारी असलेल्या तीन डॉटवर क्लिक करून कोणत्याही वेळी ही स्टार्सची सुविधा चालू किंवा बंद करू शकतात.

हे देखिल वाचा-

फेसबुक स्टार्समधून किती पैसे मिळू शकतात.

फेसबुक स्टार्टमधून तुम्हाला कमाई करायची असेल तर त्यापूर्वी मॉनिटायझेशन पॉलिसीचं तुम्हाला पालन करावं लागेल. तसचं फेसबुकच्या काही शर्ती आणि अटी मान्य कराव्या लागतील. फेसबुक पोस्टवर जर तुम्हाला १,००० Stars मिळाले असतील तर तुम्हाला ८२३ रुपये मिळतील. म्हणजेच १० हजार स्टार झाल्यावर ८,२३७ रुपये तुम्ही कमावू शकता.

स्टार जसजसे वाढत जातील तशी तशी तुमची कमाई वाढेल. मात्र या स्टार्सच्या माध्यमातून तुमच्या बँक खात्यामध्ये पैसे जमा कसे करावेत, असा प्रशन तुम्हाला पडला असेल. तर काही सोप्या स्टेप्सच्या मदतीने हे स्टार रिडीम करणं शक्य आहे.

स्टार्समधून कसे पैसे मिळतील

सर्वप्रथम तुम्हाला फेसबुकवर स्टार्स सेक्शनमध्ये जावं लागेल. इथं तुम्हाला पेआउट अकाउंट जोडण्याचा पर्याय मिळेल.

तसचं इथे तुम्हाला तुमचे एकूण स्टार्स किती झाले आहेत आणि तुमची एकूण कमाई याचा तपशील मिळेल.

इथं Add Payout वर क्लिक करा. आता इथे तुम्हाला तुमचं नाव, जन्मतारिख आणि देश अशी माहिती पुरवायची आहे.

नेक्स्ट क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या व्यवसायाची माहिती द्यायची आहे. यासाठी तुम्हाला इथे अनेक पर्याय देण्यास येतील.

त्यानंतर पॅन नंबर आणि VAT/GST रजिस्ट्रेशन नंबर भरा.

टर्म आणि कंडीशन्सची माहिती पूर्णपणे वाचून एक्सेप्ट करा.

त्यानंतर बँक डिटेल्स भरा.

फेसबुक स्टार्सच्या माध्यामातून पैसे कमावण्यासाठी तुमच्याकडे $100 USD म्हणजेच जवळपास ८२४४ रुपये बेलन्स असणं किंवा १० हजार स्टार्स असणं गरजेचं आहे. एका महिन्याकील पेआउट हा पुढील महिन्यात मिळतो. म्हणजेच जानेवारीचा पेआउट फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मिळेल.

अशा प्रकारे Facebook Stars च्या मदतीने देखील आता पैसा कमावण्याचा मार्ग निर्माण झाला आहे. अर्थात यासाठी तुमच्या फॉलोअर्सचा रीच जास्त असणं गरजेचं आहे आणि त्यांनी तुम्हाला स्टार्सची खरेदी करून ते स्टार देणं गरजेचं आहे.