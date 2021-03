सतत हातापायांना घाम येतो? मग करुन पाहा 'हे' घरगुती उपाय

मार्च महिना सुरु झाला की वातावरणातील बदल हळूहळू जाणवायला लागतो. हवेतील उष्णता वाढल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम आपल्या शरीरावर होत असतो. यात अनेकदा घशाला कोरड पडणे, सतत घाम येणे या समस्या अनेकांना त्रासदायक ठरत असतात. यात अनेक जणांच्या हातापायांच्या तळव्यांनादेखील घाम येतो. त्यामुळे या समस्येने अनेक जण बेजार झाले असतात. अनेक वैद्यकीय उपचार केल्यानंतरही या त्रासापासून सुटका होत नाही. त्यामुळेच असे काही घरगुती उपाय आहेत, जे केल्यामुळे या समस्येपासून नक्कीच सुटका होऊ शकते. हातापायाला सतत घाम आल्यामुळे हायपरहायड्रोसिस होण्याची शक्यता असते. या आजारात संबंधित व्यक्तीला सतत घाम येत असतो. परिणामी, सतत घाम आल्यामुळे इतर शारीरिक समस्यादेखील उद्धभवण्याची शक्यता असते. हायपरहायड्रोसिस होण्याची कारणे-

१. धुम्रपान करणे

२. सतत तणावात असणे

३. गरोदरपण किंवा मोनोपॉज येणे

४. मधुमेह

५. थायरॉइड

६. कर्करोग

७. स्थूलता सतत येणारा घाम थांबवण्याचे काही घरगुती उपाय -

१. जास्तीत जास्त पाणी पिणे.

२. शक्यतो ऑइलबेस सनस्क्रिम किंवा मॉश्चरायइजरचा वापर टाळणे.

३. शक्यतो हात किंवा पाय पुसण्यासाठी सुती कापडाचाच वापर करावा.

४. एका पातेल्यात ४ ते ५ टी बॅग टाकाव्यात. त्यानंतर या पाण्यात काही काळ हात किंवा पायांचे तळवे ठेवावेत. हा प्रयोग आठवड्यातून ५-६ वेळा केल्यास घामच्या समस्येपासून नक्कीच सुटका होऊ शकते.



