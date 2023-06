By

Table Etiquettes While Eating With Fork And Knife : भारतीय जेवण म्हणजे पाचही बोट लावून जेवणं सोपं वाटतं पण तेच काटे चमचा, सुरी असे घेऊन जेवायचं म्हटंल की मग कपाळावर घाम फुटतो. आपला हात जग्गनाथ म्हणत पंजाबी जेवण, सब्जी रोटी खाताना कसलीच चिंता वाटत नाही पण फोर्क घेऊन खाताना टेन्शन येत असेल तर ही माहिती तुमच्यासाठी आहे.

Table Manners

हल्ली काही लोक भारतीय पदार्थ म्हणजे डोसा, उत्तपा, वडा सांबर सारखे पदार्थपण काटे चमचा, सुरी घेऊन खातात. पण विशेषतः परदेशी पदार्थ चाखायचे असतील तेव्हा चार चौघात टेबल मॅनर्स पाळावेच लागतात. अशावेळी फोर्क आणि नाइफने कसं खावं हा प्रश्न पडतो. बऱ्याचदा तर नाइफ कोणत्या हातात अन् फोर्क कोणत्या हातात धरावा हेच माहित नसते. त्यामुळे आपला आत्मविश्वास कमी होतो.

पण एकदा जर हे माहित झाले तर तुमचा आत्मविश्वास वाढण्यास नक्कीच मदत होते.

Table Manners

फोर्क आणि नाइफ पकडण्याची पद्धत

फोर्क आणि नाइफ पकडण्याच्या दोन पद्धती आहेत. एक ब्रिटीश आमि दुसरी अमेरीकन. ब्रिटीशांनी भारतावर अनेक वर्ष राज्य केल्याने त्यांचा आपल्यावर भरपूर पगडा आहे. त्यामुळे आपण त्यांचीच पद्धत वापरतो.

फोर्क नेहमी डाव्या हातात आणि नाइफ उजव्या हातात पकडला जातो.

फोर्क पकडताना काटे प्लेटच्या दिशेने झुकलेले असावे.

आपली तर्जनी म्हणजे पहिला बोट हा फोर्कच्या मानेवर असावा.

सगळ्याच बोटांनी किंवा मुठीत फोर्क पकडू नये. सैलसर पण चांगल्या ग्रीपने पकडावे.

नाइफ उजव्या हातात पकडावा.

त्याची दातेरी बाजू पेल्टच्या दिशेने, पहिलं बोट नाइफच्या मानेवर असावे.

कसे वापरावे?