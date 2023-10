अलिकडे वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे Technology अनेकांच्या कामाचं स्वरूप बदलू लागलं आहे. कामासाठी अनेकांना दिवसभरातील साधारण ८-१० तास सतत लॅपटॉप किंवा कंप्युटरवर काम करावं लागत आहे. त्यातच मोबाईलचा वापरदेखील वाढू लागला आहे.

अनेकतास स्क्रिनचा वापर होत असल्याने डोळ्यांवर ताण वाढू लागतो. यामुळे डोळ्यांच्या समस्या Eye Problems वाढताना दिसत आहेत. Take care of your eyes from excess screen time Marathi Health Tips

सतत लॅपटॉप Laptop समोर बसून काम केल्याने डोळ्यांवर ताण तर येतोच शिवाय यामुळे डोळे दुखू लागणे, दृष्टी कमी होणं, डोळे लाल होणं, डार्क सर्कल Dirk Circles आणि काही वेळेस अंधुक दिसणं अशा डोळ्यांच्या विविध समस्या निर्माण होवू लागल्या आहेत.

डोळ्यांच्या याच समस्या भविष्यामध्ये गंभीर आजारात बदलू नयेत यासाठी डोळ्यांची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. जर तुम्ही तासंतास लॅपटॉप समोर बसून काम करत असाल तर काही साध्या आणि सोप्या टिप्स वापरून तुम्ही डोळ्यांवरील ताण कमी करू शकता आणि डोळ्यांचं आरोग्य चांगलं राखू शकता.

डोळ्यांचे व्यायाम करा- जर तुम्ही अनेक तास लॅपटॉपवर काम करत असाल तर प्रत्येक तासाला ५ मिनिटांची विश्रांती घेऊन डोळ्यांचे व्यायम केल्याने डोळ्यांवरील ताण कमी होण्यास मदत होते. तसंच काम करत असताना सलग २० मिनिटांहून जास्त वेळ स्क्रिन पाहिल्याने डोळ्यांवर परिणाम होवू शकतो.

डोळ्यांना आराम मिळावा यासाठी दर २० मिनिटांनी ५-७ वेळा डोळे उघडबंद करा. तसंच एखाद्या दूरच्या वस्तूवर नजर केंद्रीत करा. या व्यायामामुळे डोळ्यांवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.

डोळे स्वच्छ करा- केस आणि त्वचेप्रमाणेच डोळ्यांच आरोग्य चांगल राखण्यासाठी नियमितपणे डोळे स्वच्छ करणं गरजेचं आहे. यासाठी दररोज स्वच्छ पाण्याने डोळे आणि पापण्या स्वच्छ करा. यामुळे डोळे स्वच्छ होण्यासोबत ते हायड्रेट राहण्यास मदत होते.

गुलाब पाण्याचा वापर- त्वचेप्रमाणेच डोळ्यांसाठी देखील गुलाब पाण्याचा वापर फायदेशीर ठरतो. तुम्ही डोळ्यामध्ये गुलाब पाण्याचा एक थेंब रात्री झोपण्यापूर्वी टाकू शकता. तसंच झोपताना कापसाचा बोळा गुलाब पाण्यात भिजवून त्या डोळ्यावर ठेवून झोपू शकता. यामुळे डोळ्यांना शांत वाटेल आणि चांगली झोप येईल.

डोळ्यांसाठी आहार- डोळ्यांचं आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी चांगला आहार घेणं गरजेचं आहे. यासाठी आहारामध्ये फळं, हिरव्या पालेभाज्या, गाजर, रताळं, तूप आणि मासे अशा पदार्थांचा समावेश करा.

त्याचप्रमाणे डोळ्यांसाठी त्रिफळा चूर्ण हा एक उत्तम आयुर्वेदीक पर्याय आहे. त्रिफळा चूर्ण हे चयापचय क्रिया जलद होण्यासाठी तसंच पचनासाठी उपयुक्त असून यामुळे दृष्टी चांगली होण्यास मदत होते.

गवतावर चाला- सकाळच्या वेळी गवतावर अनवाणी चालण्याने दृष्टी चांगली होण्यास मदत होते. खास करून सकाळच्या वेळी गवतावर साचलेल्या दवबिंदूंवर चालणं आरोग्यासाठी जास्त फायद्याचं असतं. यामुळे डोळे निरोगी राहण्यासोबतच तुम्हाला मानसिक शांती मिळण्यास मदत मिळते.

अशा प्रकारे तुम्ही योग्य प्रकारे डोळ्यांची काळजी घेतल्यास डोळ्याचं आरोग्य आणि दृष्टी चांगली राहण्यास मदत होईल.

