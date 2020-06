शाळा सुरु होतायेत; पण, कोरोनाच्या संकटकाळात कसे असतील मुलांचे शाळेतील दिवस

ऑगस्ट २०२०च्या एका दिवशी, सकाळी सात वाजता अर्धवट झोपेत असलेला अवी, डोळे चोळत रुममध्ये आला. येथे त्याची आई त्याचे कपडे व्यवस्थित ठेवत होती. आईने नवीन बॅग अलमारीतून बाहेर काढली आणि त्यावरील धुळ साफ केली. गेले काही महिने ही बॅग अशीच पडून होती. नाष्ट्याच्यावेळी आईने अविला शिक्षकांसोबत चांगले वागण्यास आणि सर्वांना नमस्कार करण्यास सांगितले. तिने अविला केळी खाण्यास आणि तिने दिलेल्या बॉटलमधीलच पाणी पिण्याची आठवण करुन दिली. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दरवाज्याजवळ गेल्यावर आईने अविला एक सॅनिटायझरची बॉटल आणि मास्क दिला. यावर, आई मला निळा मास्क दे, माझ्या कपड्यांना तो मॅच होईल, असं अवी म्हणाला. शाळेला जाताना अविला सर्व गोष्टी बदललेल्या दिसल्या. लोकांनी आपल्या चेहऱ्यावर मास्क लावला आहे, एकमेकांपासून अंतर ठेवून सर्वजण चालत आहेत. याआधी त्याने रस्त्याच्या कडेला विक्रेते बसलेले पाहिले होते, तसेच बाजारातील गर्दी त्याने पाहिली होती. मात्र, आता सर्व काही बदललेलं दिसत होतं. अविने शाळेत प्रवेश करताच शिक्षकांनी त्याच्या शरिराचे तापमान तपासले आणि त्याच्या तळहातावर सॅनिटाईझर टाकले. हात चोळत तो मध्ये गेला. वर्गात प्रवेश केल्यानंतर त्याला त्याच्या वयाची इतर काही मुलं दिसली. त्यांनीही चेहऱ्यावर मास्क लावला होता आणि सर्वजण एकमेकांपासून अंतर ठेवून बसले होते. 'हे थोडेसे विचित्र आहे', असं अवी स्वत:शीच म्हणाला. त्याने स्व:ताची जागा घेतली. आणि वेगळ्या पद्धतीने सुरु झालेल्या शाळेचा तो विचार करु लागला. सध्याच्या परिस्थितीत आपण फक्त विचार करु शकतो की आपलं भविष्य कसे असेल़. पण एक गोष्ट आपण नक्की सांगू शकतो की, जसं जग पूर्वी होतं तसे ते आता राहणार नाही. मुलं जी आता कोरोना महामारीनंतर पुन्हा शाळेला जाणार आहेत, त्यांच्यासाठी सर्व निकष बदललेले असणार आहेत. नवीन निकषांमुळे मुलांचे खेळ, त्यांचे मित्र बनवणे, भांडणे सर्व काही बदलणार आहे. नव्याने शाळेत जाणारी मुलं हे सर्व अनुभव घेतील, मात्र त्यांना सर्वकाही सामाजिक अंतर ठेवून करावं लागणार आहे. किंबहुना कोरोना विषाणूची लस तयार होत नाही तोपर्यंत तरी हे असंच सुरु राहणार आहे. नवीन निकषांमध्ये मुलांचे समाजीकरण करण्याविषयी शिक्षीका प्रणिता तेंडुलकर म्हणतात,' सुरुवातीला मी याचा जास्त गांभीर्याने विचार केला नव्हता, पण आता जेव्हा याबाबत विचार करते तेव्हा सामाजिक कौशल्याबाबत मला अनेक नकारात्मक गोष्टी दिसतात.' आपल्या अनेक प्रेमळ आठवणी या शाळेपासून आल्या आहेत. शाळेला जाणे, खिडकीसाठी भांडण करणे, खिदळणे, हसणे या सर्व गोष्टी आपण वाढत असताना अनुभवतो. पण आता मुलं या सर्व गोष्टींना मुकतील. सध्याची मुलं सामाजिक अंतर हा निकष माणूनच वाढणार आहेत. पण काही मुलांना या बदलेल्या निकषांमुळे अडचण होऊ शकते, असं प्रणिता म्हणाल्या आहेत. सिंबोसीस सेंटर फॉर इमोशनल वेल-बिंगच्या मानसिक सल्लागार केतकी ठोसर यांनी याविषयी सकाळ मीडियाशी बातचित केली. त्यांनी मुलांच्या आणि पालकांच्या सध्याच्या स्थितीवर भाष्य केलं आहे. जगभरात जे सध्या सुरु आहे ते फक्त काही काळासाठी आहे, याची जाणीव पालकांनी पाल्यांना करुन देणे आवश्यक आहे. लहान मुलांसाठी परिस्थिती सर्वसाधारण करणे आवश्यक आहे. तसेच सध्याचा मिळालेला वेळ पालकांनी मुलांसोबत अधिक कनेक्ट होण्यासाठी घालवला पाहिजे. तसेच महामारीपूर्वी असलेल्या जगाचीही त्यांना जाणीव करुन द्यायला हवी, असं ठोसर म्हणाल्या आहेत. टाळेबंदीमुळे अनेक मुलं घरीच ऑनलाईट शिक्षण घेत आहेत. मात्र, अनेक पालक मुलांसाठी ऑनलाईन शिक्षण पद्धती निवडत नाहीत. कारण अनेक मुलांना ऑनलाईन पद्धतीने काही कल्पना समजण्यास अडचण येते. त्यामुळे अनेकजण सर्वकाही पूर्वपदावर येऊन शाळा सुरु होण्याची उत्सुकतेने वाट पाहात आहेत.

