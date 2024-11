Gray Divorce: ग्रे डिव्होर्सची वाढती संख्या; वयाच्या पन्नाशी नंतरही का तुटत आहेत नाती?

What Is Grey Divorce And Its Reasons: नुकतेच सुप्रसिध्द संगीतकार ए.आर.रहमान यांनी त्यांच्या पत्नी सायरा बानू यांपासून लग्नाच्या २९ वर्षांनंतर वेगळे झाल्याचे जाहीर केले. तसेच काही वर्षांपूर्वी बिल गेट्स यांनीदेखील त्यांच्या पत्नी मेलिंडा गेट्स यांपासून सुध्दा लग्नाच्या २७ वर्षांनंतर वेगळे झाल्याचे जाहीर केले होते.

त्यानंतर आता अलिकडच्या वर्षांत अनेक जोडप्यांनी लग्नाच्या बऱ्याच वर्षांनंतर घटस्फोट घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सध्या ग्रे डिव्होर्स हा शब्द अधिक लोकप्रिय झाला आहे. 50 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयानंतर घटस्फोट घेणाऱ्या जोडप्यांसाठी हा शब्द वापरला जातो. या प्रकारच्या घटस्फोटाची अनेक कारणे असू शकतात.