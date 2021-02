असे सँडल, शूज वाढवतील तुमचा रूबाब

अहमदनगर ः हल्ली प्रत्येक वस्तू फॅशनशी निगडित असते. तुम्ही काळाबरोबर नाही राहिलात तर मागे पडल्याचे मानले जाता. पूर्वी केवळ कपड्यांची फॅशन असायची आता तसे नाही. तुमची पायताणंही फॅशनेबल असावी लागतात. चप्पल, सँडल आणि शूजचा विचार केला तर बाजारात एवढ्या प्रकारचे व्हरायटी उपलब्ध आहेत की खरेदी करायला गेल्यावर तुम्ही चकीत व्हाल. जाणकारांच्या मदतीने आम्ही प्रत्येक कपड्यांशी जुळणार्‍या फुटवेअरची यादी तयार केली आहे. मूल्स

प्रत्येक मुलीकडे स्लिप-आन्स किंवा शूज असणे आवश्यक आहे. आपल्या परिपूर्ण सहकारी म्हणून हे पादत्राणे, परिधान करण्यास सुलभ, उत्तम आहेत. दररोज कार्यालयीन पोशाखांपासून डिनरपर्यंत तो आपल्याबरोबर असेल. क्लासिक पंप

पंप सहसा पायांनी पूर्णपणे आच्छादित असतात किंवा समोरून थोडेसे उघडे असतात. त्यांची उंची किमान 2 इंच आहे. फॉर्म्युल्यांसाठी विशेषतः बनविलेले पंप हे कॅज्युअल आउटिंगसाठी देखील चांगले पर्याय आहेत. ब्लॉक हिल्स

ब्लॉक हील्स गर्दीत उभे राहण्यास मदत करते. जर आपल्याला जास्त काळ टाच घालायचा असेल तर ब्लॉक हील्स हा एक चांगला पर्याय आहे. स्टेटमेंट ड्रेस, ट्राऊझर्स, साधी पार्टी परिधान करून त्यांना घालून आपण आपला लुक आकर्षक बनवू शकता. आपल्याकडे ब्लॉक हील्सची किमान दोन जोड्या असणे आवश्यक आहे. शूकिंग बॅक बूट

स्लिंग बॅक शूज आपल्याला शूज घालण्यासारखे वाटते. त्यामागील पट्टी लेगच्या मागील बाजूस आधार देते, जी परिधान करण्यास सोयीस्कर बनते. आपण त्यांना दिवसभर सहजपणे परिधान करू शकता. हे जवळजवळ प्रत्येक प्रकारच्या पोशाखांना सूट करते. प्लॅटफॉर्म

प्लॅटफॉर्म सँडल जवळजवळ प्रत्येक मुलीच्या अलमारीचा भाग असतात. 2 इंच प्लॅटफॉर्म सँडल निवडा ज्याने आपल्या पायांना कवटाळले असेल किंवा त्याला कातडे असतील. त्याचे वास्तविक सौंदर्य साधेपणामध्येच लपलेले आहे. आपण जितके जास्त लाइट शेड प्लॅटफॉर्म घेता तितके आपले पाय अधिक आकर्षक होतील. स्ट्रॅपी सँडल

जेव्हा आपल्याला स्टाईलिंगसारखे वाटत नाही, तेव्हा अशा दिवसांमध्ये स्ट्रेपी सँडल किंवा फ्लॅट्स अलमारीमध्ये ठेवा. मजेदार, विचित्र, हलके सँडलसह आपण आपले शोकेस छान दिसू शकता. धातूच्या सावलीसह सॅन्डल निवडा.



