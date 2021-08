स्वाभिमानी व्यक्ती चुकूनही करत नाहीत 'या' गोष्टी!

आपल्या अवतीभोवती वेगवेगळ्या स्वभावाच्या, विचारांच्या व्यक्तींचा वावर असतो. यात काही जण स्वाभिमानी असल्याचं पाहायला मिळतं. या स्वाभिमानी व्यक्ती कायमच स्वबळावर प्रत्येक गोष्ट करत असतात. कोणत्याही कामात ते इतरांची मदत किंवा वशिला घेत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा अशा व्यक्तींना नावंही ठेवली जातात. परंतु, काही जणांच्या आयुष्यात स्वाभिमानाला प्रचंड महत्त्व असतं. मुळात स्वाभिमानी असणं ही गोष्ट अत्यंत गरजेची आणि महत्त्वाची आहे. म्हणूनच, स्वाभिमानी व्यक्ती जीवनात कोणत्या चुका करत नाहीत ते पाहुयात. (things people with self esteem avoid to do)

हेही वाचा: महात्मा गांधी १५ ऑगस्ट रोजी जल्लोषात सहभागी नव्हते, कारण...

१. इतरांसोबत तुलना -

स्वाभिमानी व्यक्ती कधीही स्वत:ची तुलना इतरांसोबत करत नाहीत. तसंच कधीही इतरांच्या समोर स्वत:ला कमी लेखत नाहीत. ते कायम त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करत असतात. तसंच लहान लहान गोष्टींमध्येही आनंद मानतात.

२. कोणतंही काम आवडीने करतात -

स्वाभिमानी व्यक्ती कोणत्याही कामाचा दर्जा ठरवत नाहीत. तसंच ते कोणतंही काम करायला लाजत नाही. वेळप्रसंगी ते लहानातील लहान कामदेखील तितकंच मन लावून करतात.

हेही वाचा: लहान मुलांवरही येतो मानसिक ताण; आहेत 'ही' लक्षणं

३. इतरांचं मन राखायचा प्रयत्न करत नाहीत -

काही जण इतरांच्या मर्जीत राहण्यासाठी सतत काही ना काही प्रयत्न करत असतात. यावेळी त्यांना आत्मसन्मानाचाही विसर पडतो. परंतु, स्वाभिमानी व्यक्ती कधीही असे प्रयत्न करत नाहीत. ते कायम त्यांच्या कर्तृत्वावर पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात.

४. लोकांना कॉपी करत नाहीत -

अनेक जण यश मिळवण्यासाठी इतरांना कॉपी करतात किंवा त्यांनी आखून दिलेल्या मार्गावर चालतात. परंतु, स्वाभिमानी व्यक्ती स्वत: त्यांचा मार्ग निवडतात आणि त्या मार्गानेच पुढे जातात.

५. आळशी नसतात -

स्वाभिमानी व्यक्ती कधीही कामाचा कंटाळा करत नाहीत. कोणतंही काम कोणत्याही वेळी करायला ते तयार असतात. तसंच त्यांचा काम करण्याचा उत्साहदेखील चांगला असतो.