कार खरेदी करण्यापूर्वी अनेकजण कोणती कार किंवा एखाद्या कारचं कोणतं मॉडेल घ्यावं याचा विचार करून ठेवातत. त्याचसोबत जरी कार कोणत्या कंपनीची किंवा कोणती घ्यायची हे ठरलं नसलं तरी अनेकजण कोणत्या रंगाची कार Car Color खरेदी करायची हे आधीपासूनच ठरवून ठेवातात. Think Twice before purchasing black color new car

प्रत्येकाची कारच्या रंगाबाबतची आवड-निवड वेगवेगळी असते. मात्र जर तुम्ही काळ्या रंगाची Black Color कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर पुन्हा एकदा यावर तुम्ही शांतपणे विचार करणं गरजेचं आहे.

खरं तर काळ्या रंगाच्या कार या दिसायला आकर्षक दिसत असल्या तरी त्याचे काही निगेटिव्ह Negative परिणाम देखील आहेत.

अनेक लक्झरी कार या काळ्या रंगाच्या असतात. मात्र तरीही भारतासारख्या देशामध्ये काळ्या रंगाची कार खरेदी करण्यापूर्वी विचारपूर्वक निर्णय घेणं गरजेचं आहे.

काळ्या रंगाच्या कारचे काही तोटे आपण जाणून घेऊयात

१. उष्णता- भारतामध्ये अनेक ठिकाणी उष्ण हवामान आहे. काळा रंग जास्त उष्णता शोषून घेतो. यामुळेच कार जर काळ्या रंगाची असेल तर उन्हामध्ये कारचं इंटिरीयर अधिक तापतं.

इतर रंगाच्या गाड्यांच्या तुलनेत काळ्या रंगाच्या कार अधिक तापतात. परिणामी उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये किंवा उन्हामध्ये प्रवास करत असताना तुम्हाला एसी जास्त लेव्हलवर ठेवावा लागतो. यामुळे जास्त इंधन खर्च होतं.

२. धुळ आणि स्क्रॅच- काळ्या रंगाच्या कारवर इतर रंगाच्या कारच्या तुलनेत जास्त धूळ दिसून येते. त्यामुळेच जर तुम्हाला कार बाहेरून कायम स्वच्छ दिसावी अशी इच्छा असेल तर तुम्हाला जवळपास दररोज कार धुवावी लागेल.

याचसोबत काळ्या रंगाच्या कारवर स्क्रॅचेस आणि मायक्रो म्हणजेच अगदी बारीक स्क्रॅचेस देखील सहज दिसून येतात. त्यामुळे काळ्या रंगाची कार लवकर जुनाट दिसू शकते. तसचं या स्क्रॅच दूर करण्यासाठी देखील तुम्हाला वारंवार खर्च करावा लागू शकतो.

एकंदरच काळ्या रंगाची कार मेंटेन करणं हे इतर रंगाच्या कारच्या तुलनेत जास्त खर्चिक आणि त्रासदायक ठरू शकतं.

३. व्हिजिबिलीटी- इतर रंगांच्या कारच्या तुलनेत कार कारची इतर वाहनांसाठी व्हिजिबिलीटी कमी होते. म्हणजेच खास करून रात्रीच्या वेळी काळ्या रंगाची कार इतर वाहनांनी दिसणं अडचणीचं जातं.

यायासाठीच जर तुम्हाला कार घ्यायती असेल तर रंगाची निवड करण्यापूर्वी अभ्यासपूर्ण निर्णय घ्या. जेणेकरून भविष्यामध्ये तुम्हाला पश्चाताप होणार नाही.