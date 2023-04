तोंडाची दुर्गंधी दूर करण्यासाठी अनेकजण च्युइंग गम खातात. तसंच तोंडाच्या एक्सरसाइजसाठी देखील च्युइंग गम खाणं फायदेशीर ठरतं. मात्र च्युइंग गम खाल्ल्यानंतर खरी अडचण असते ती ते कुठे टाकावं. च्युइंग गम कुठेही टाकू शकत नाही. कारण त्यातील गम हे खूप दिवस टिकून राहत. च्युइंग गम chewing gum जर एखाद्या वस्तूला खासकरून कपड्यांना Clotes किंवा केसांना जर चिकटलं तर मोठी अडचण निर्माण होते. कपड्याला चिटकलेलं च्युइंग गम काढणं मोठं अडचणीचं असतं. तर केसांना चिटकलेलं च्युइंग गम काढणं ही त्याहून मोठी अडचण असते. Tips and Tricks How To Remove Chewing Gum Sticked to Hair or clothes

केसांना च्युइंग गम चिटकल्यास अनेकदा केस Hair कापण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. मात्र च्युइंग गम Chewing Gum काढण्याचे काही उपाय आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. ज्यामुळे तुम्हाला केस कापण्याची चिंता राहणार किंवा तुमचा एखादा ड्रेसही वाया जाणार नाही. how to remove chewing gum from Hair

बटर किंवा तूप वापरून काढा च्युइंग गम- केसांना च्युइंग गम चिटकल्यास आता केस कापावे लागणार याची चिंता न करता फ्रिजमधील बटर Butter बाहेर काढा. किंवा तुम्ही तूपही घेऊ शकता. बटर किंवा तूप चांगले वितळवून घ्या. त्यानंतर ते कोमट असतानाच च्युइंग गम चिटकलेल्या ठिकाणी चांगले मालिश करा. लक्षात घ्या यासाठी तुम्हाला थोडे जास्त बटर किंवा तूप घ्यायचे आहे. केसांना चांगला तेलकटपणा मिळाल्याने च्युइंग गम निघण्यास मदत होईल. use butter to remove chewing gum

बर्फाचा उपयोग फायदेशीर- केसांमध्ये चिटकलेलं च्युइंग गम काढण्यासाठी तुम्ही बर्फाचा उपोग करू शकता. यासाठी एखादा बर्फाचा तुकडा एका कापडात गुंडाळून केसांवर बर्फ चिकटलेल्या जागी चोळावा. यामुळे च्युइंग गम कठीण होण्यास मदत होते आणि सहज निघते. याच प्रकारे एखाद्या कपड्याला किंवा वस्तूला चिकटलेलं च्युइंग गमही काढणं शक्य आहे.

गरम पाण्याने कपड्यावरील च्युइंग गम काढणं शक्य- ज्याप्रकारे थंड बर्फाच्या मदतीने च्युइंग गम काढणं शक्य आहे. त्याचप्रकारे गरम पाण्याने देखील च्युइंग गम काढणं शक्य आहे. हा उपाय तुम्ही केसांवर करू शकत नसला तरी कपड्यांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. उकळत्या पाण्यात च्युइंग गम चिटकलेला कपड्याचा भाग काही मिनिटे डुबवून ठेवा. त्यानंतर तो काढून एका ब्रशच्या मदतीने स्क्रब करा. पुन्हा काही वेळ हे कापड उकळत्या पाण्यात ठेवा. अशा प्रकारे तुम्ही च्युइंग गम निघेपर्यंत ही क्रिया रिपीट करू शकता. Remove chewing gum from clothes

हे देखिल वाचा-

इस्त्रीच्या मदतीने च्युइंग गम काढा- घरातील इस्त्री देखील तुम्ही एखाद्या कपड्याला चिकटलेलं च्युइंग गम सहज काढू शकता. मात्र यासाठी थोडी काळजी घेणं गरजेचं आहे. ज्या ठिकाणी च्युइंग गम चिकटलं आहे. तिथे एखादा पेपर ठेवून मगच इस्त्री फिरवावी. इस्त्रीचं तापमान हळू हळू वाढवावं. यामुळे हळू हळू च्युइंग गम पेपरला चिटकेल आणि कापडापासून दूर होईल.

हेअर ड्रायर- कपड्यावर चिकटलेलं च्युइंग गम काढण्यासाठी तुम्ही हेअर ड्रायरचा वापरही करू शकता. यासाठी हेअर ड्रायर सुरू करून च्युइंग गम चिकटलेल्या ठिकाणी काही वेळ फिरवत रहावं. गरम हवेमुळे च्युइंग गम हळू हळू कपड्यापासून वेगळा होवू लागेल. यानंतर तुम्ही सहज च्युइंग गम काढून घेऊ शकता. मात्र ही ट्रीक सिल्क कपड्यांसाठी वापरू नका.

विनेगर- कपड्यांना लागलेलं च्युइंग गम काढण्यासाठी अर्धा वाटी विनेगर थोडसं गरम करून घ्या. त्यानंतर ते च्युइंग गम चिकटलेल्या ठिकाणी चांगलं पसरवून घ्या. १०-१५ मिनिटे ते तसचं राहू द्या. त्यानंतर ब्रशच्या मदतीने चांगलं स्क्रब करा. अशा पद्धतीने कापडाला चिकटलेलं च्युइंग गम सहन निघण्यास मदत होईल.

हेअर स्प्रे आणि नेलपॉलिश रिमूव्हर- हेअरस्प्रेच्या मदतीनेही तुम्ही कापडाला चिकटलेलं च्युइंग गम काढू शकता. हेअरस्प्रेमध्ये अल्कोहल आणि पॉलिमर असतं. या केमिकलमुळे च्युइंग गमवर परिणाम होवून ते सहज निघतं. ज्या ठिकाणी च्युइंग गम चिकटलं आहे. तिथे हा स्प्रे मारा त्यानंचर एखाद्या चाकूच्या मदतीने ते हलक्या हाताने काढण्याचा प्रयत्न करा. याशिवाय तुम्ही नेलपॉलिश रिमुव्हरचाही वापर करू शकता च्युइंग गम चिकटलेल्या जागी नेलपॉलिश रिमुव्हरचे काही थेंब टाका. काही वेळानंतर च्युइंग गम काढून कापड ब्रशने घासून धुवा.

अशा प्रकारे तुम्ही केस किंवा कापडाला चिकटलेलं च्युइंग गम काढण्यासाठी काही उपाय करू शकता. याशिवाय च्युइंग गम खाऊन झाल्यानंतर ते एका कागदात गुंडाळूनच कचरा पेटीत टाका. जेणे करून तुम्ही खाल्लेल्या च्युइंग गममुळे इतरांचं नुकसान होणार नाही.