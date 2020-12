कडाक्याच्या थंडीतही तुम्ही दिसू शकता कूल आणि स्टाईलश, ट्राय करा या टिप्स

पुणे : थंडीच्या दिवसात स्टाईल आणि फॅशन मध्ये बदल होतो. मुलींना थंडीच्या दिवसातही कूल आणि सुंदर दिसायाचे असते पण, थंडीमध्ये काय फॅशन बाबत कन्फ्यूज असतात. थंडीच्या दिवासात मुलींना कळत नाही की अशी काय स्टाईल करू की, ज्यामुळे त्यांना थंडी देखील वाजणार नाही आणि त्या स्टाईलिश दिसतील. तुम्हालाही तुमचे विंटर वार्डरोब सेट करायचे असेल जाणून घ्या काही विंटर फॅशन टीप्स. कडाक्याच्या थंडीतही तुम्ही दिसू शकता कूल आणि स्टाईलश. 1. फुटविअरची जादू :

स्टाईलिश आणि चांगले शुज वापल्याने तुम्ही आणखी स्टाईल दिसता. असे शुज तुम्ही शार्ट ड्रेस किंवा जीन्सवर देखील वापरु शकता. लॉन्ड बूट जर वापरत असता तुम्ही एकदम स्टाईलिश दिसाल. लॉगबुट वेस्टर्न आऊटपूट वर खूप चांगले दिसतात. 2. साडीवर वापरा ब्लेजर

तुम्ही भारतीय पेहरावात ट्रेन्डी फॅशन करु शकता. आज काल बाजारात ब्लेजर किंवा स्वेटर उपलब्ध आहेत की जे तुम्ही साडीवर देखील वापरु शकता. साडी शिवाय तुम्ही लॉन्ग स्कर्ट वर देखील वापरु शकता. ही फॅशन तुम्ही ऑफिसच्या फंक्शन मध्ये हटके लुक कॅरी करण्यासाठी वापरु शकता. 3. लेअर ड्रेसिंगची वाढतेय क्रेझ

थंडीच्या दिवसात लेअर ड्रेसिंगची सध्या खूप क्रेज वाढत आहे. यामध्ये लेअर जसे की स्टेटर, कोट आणि आतमध्ये टर्टल नेक टॉप देखील वापरु शकता. थंडीपासून सुरक्षा देखील होते आणि फॅशनेबल लूक देखील मिळतो.

4.फॅशन आयकॉन ठरतोय स्कार्फ

स्कार्फ फक्त गळ्यात गुंडळण्याशिवाय आणखी कितीतर पध्दतीने कॅरी करता येतो. स्कार्फ वापरुन वेगवेगळ्या स्टाईल फॉलो करण्यासाठी थंडीचा सिझन सर्वात उत्तम. वेस्टर्न आऊटफिट शिवाय तुम्ही जॅकेटवर गळ्यात टाकून त्यावर बेल्ट वापरु शकता. स्कार्फचे विविध डिझाइन्स आणि रंगाबाजारात उपलब्ध आहेत. ड्रेसवर मॅचिंग किंवा कॉन्ट्रास्ट रंगाचे स्कार्फ वापरु शकता. 5.लेगिन्सवर देखील वापरु शकता ब्लेजर

थंडीच्या दिवासात ब्लेजर कोणत्याही ड्रेसवर चांगले दिसते. ब्लेजर उबदार तर असतेच पण दिसायला देखील स्टाईलिश दिसतेय. स्लिम लेगिंन्स किंवा स्लिम फिट ट्राउजरवर ब्लेजर वापरु शकता. तुम्ही त्यावर काळे सॉक्स आणि काळे बुट्स वापरुन त्यावर ब्लेजर वापरु शकता.

6. जुन्या जॅकेटस् ला द्या नवा लूक

थंडीच्या दिवासात फॅशन बाबत खूप कन्फ्यूजन होत असते. लोक एकाच प्रकारचे कपडे पुन्हा पुन्हा वापरत असल्याचे दिसते. अशा वेळी तुम्ही जुन्या जॅकेटस्ला नवा लुक देऊन वापरु शकता, तुम्ही जॅकेटवर रिबिन किंवा बेल्ट वापरुन नविन लूक देऊ शकता. त्यासाठी तुम्ही कॉन्टॉस्ट कलरचे बेल्ट चांगले दिसतील.

7.कश्मिरी जॅकेट्सची हटके फॅशन

थंडीच्या दिवसात तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे जॅकेटस् वापरु शकता. लोकरापासून बनविलेले काश्मिरी जॅकेटस वापरून एकदम हटके लूक तुम्हाल करता येऊ शकतो. काश्मिरी कारागिरी या जॅकेटला थंडीच्या दिवसात फॅशन सिंबॉल बनवते. काश्मिरी जॅकेट फक्त हटके लूक नाही तर त्याचबरोबर गरम उब देखील देते.



