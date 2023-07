By

परदेशात जाऊन तिथल्या निसर्ग सौंदर्य आणि अद्भुत ठिकाणांना भेट देण्याचं अनेकांचं स्वप्न असतं. मात्र अनेकदा परदेशवारी Foreign Tour म्हंटलं की मोठा खर्च समोर येतो आणि परदेशात फिरायला जाण्यासाठीचं स्वप्न भंग होतं. Tourism Tips Marathi Know The Scotland in India

पण तुम्हाला माहित आहे का आपल्या भारतातही अशी अनेक ठिकाणं आहेत जिथं तुम्हाला अगदी परदेशात Forign Country गेल्याची अनुभुती येईल. अनेकदा आपण बॉलिवूड सिनेमांमध्ये किंवा बॉलिवूड सिनेमाच्या Bollywood Movies गाण्यांमध्ये स्वित्झर्लँड, युरोप किंवा स्कॉटलँड सारख्या देशांची सुंदर दृश्य पाहिली असतील.

असे मनमोहक नजारे पाहून आपल्यालाही परदेशात जाण्याची इच्छा होते. अलिकडे सोशल मीडियावरील सुंदर व्हिडीओंमध्ये देखील विविध देशांतील सुंदर ठिकाणं मनाला भुरळ घालतात.

मात्र तुमचं परदेशवारीचं हे स्वप्न काही कारणास्तव प्रत्यक्षात पूर्ण होत नसेल तर काळजी करू नका. भारतातही असं एक ठिकाण आहे. जिथं गेल्यावर तुम्हाला थेट स्कॉटलँडला गेल्याचा अनुभव येईल. हे ठिकाण म्हणजे कर्नाटक Karnataka राज्यातील कुर्ग हिल स्टेशन.

कुर्गला आहे भारतातील स्कॉटलँड

सोशल मीडियावर तुम्ही स्कॉटलँडमधील आकर्षिक करणाऱ्या ठिकाणांचे व्हिडीओ किंवा फोटो पाहिले असतीलच. पण जर तुम्हाला भारतामध्ये स्कॉटलँडमध्ये फिरण्याचा अनुभव घ्यायचा असेल तर तुम्ही अगदी कमी बजेटमध्ये कुर्गची ट्रिप नक्की प्लान करू शकता.

कर्नाटकातील कुर्ग हिल स्टेशनला भारताचं स्कॉटलँड म्हंटलं जातं आणि या मागचं कारणं म्हणजे इथलं मन भारावून टाकणारं निसर्ग सौंदर्य, आकर्षित करणारे हिरवेगार डोंगर आणि रम्य पर्यटन स्थळं.

इथल्या दऱ्या खोऱ्या आणि आणि डोंगर तुम्हाला स्वप्नांच्या दुनियेत घेऊन जातील. कर्नाटक जिल्ह्यातील वायनाड जिल्ह्यातील या पर्यटन स्थळाला अनेक भारतीयांसोबतच परदेशी पर्यटकदेखील भेट देत असतात.

कुर्ग हिल स्टेशनला पाहण्यासारखी ठिकाणं

कुर्गमधील निसर्ग सौंदर्य पाहूनच तुमचं मन प्रफुल्लित होईल. इथं फिरण्यासाठी तुमच्याकडे अनेक पर्याय आहेत. गर्द झाडी असलेले डोंगर आणि त्यातून वाहणारे धबधबे तुमचं लक्ष वेधून घेतील. इथं तुम्ही अब्बे फॉल्स, इरपू फॉल्स, मलाली फॉल्स हे धबधबे तसचं हानामा केरे लेक, तसंच कावेरी नदीवरील चितलीहोल जलाशय या ठिकाणांना तुम्ही भेट देऊ शकता.

त्याचप्रमाणे नालबंद पॅलेस, मदकेरी किला आणि मदकेरी इथं असलेल्या सुंदर मंदिराला तुम्ही भेट देऊ शकता. तसचं ओंकारेश्वर मंदिर, नामद्रोलिंग मठ आणि मंडलपट्टी व्यू पॉइंट पाहण्यासारखे आहेत.

यासोबतच इथल्या चहा आणि कॉफीच्या हिरवेगार मळ्यांमध्ये फेरफटका मारल्यावर तुमच्या मनाला शांती मिळेल. जर तुम्हाला ट्रेकिंगची आवड असेल तर तुम्ही कोट्ट बेटा ट्रेक करून इथल्या पर्वतरांगाची नयनरम्य दृश्य पाहू शकता.

तसचं दुबारे एलिफंट कॅम्पमध्ये इथं तुम्हाला हत्तींच्या सहवासात वेळ घालवता येईल. तसचं इथं तुम्ही रिव्हर राफ्टिंगची मजा देखील लुटू शकता. इथल्या निसर्गाच्या कुशीत असेल्या वेगवेगळ्या रिसॉर्ट किंवा हॉटेल्समध्ये थांबूनही इथल्या निसर्गाचा मनमुराद आनंद तुम्ही घेऊ शकता आणि अर्थात इथल्या प्रत्येक हॉटेल किंवा कॅफे मध्ये मिळणारी जबरदस्त कॉफी तुमचा मूड नक्कीच फ्रेश करेल.

कुर्गला जाण्याचे पर्याय

कुर्गला जाण्यासाठी थेट एअरपोर्ट किंवा रेल्वे स्टेशन नसलं तरी तुम्ही कर्नाटकातील बंगळूर, मंगळूर, मैसूर या शहरात पोहचून कुर्गपर्यंतचा प्रवास करू शकता. या शहरातून कुर्गला जाण्यासाठी अनेक बस सेवा तसंच टॅक्सीसेवा उपलब्ध आहेत.

तसचं तुम्ही जर भारतातील इतर भागातून कुर्गला जाण्याचा प्लॅन आखत असला तर तुम्ही मैसूर किंवा मंगळूर इथं विमान किंवा रेल्वे मार्गाने पोहचू शकता. या ठिकाणी मोठ्या राज्यांना जोडणारी विमानसेवा आणि रेल्वे स्थानक उपलब्ध आहे.

कुर्गमध्ये फिरण्यासाठी खर्च

तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार आणि बजेटनुसार विमान किंवा रेल्वे मार्ग निवडू शकता. कुर्गमध्ये राहण्यासाठी दोन ते अडीच हजारामध्ये चांगल्या रुमस् उपलब्ध आहेत. इथं फिरण्यासाठी तुम्ही स्कुटी भाड्याने घेऊ शकता किंवा टॅक्सीने फिरू शकता. यासाठी तुम्हाला दिवसाला १००० रुपये खर्च येईल.

तसंच खाण्या-पिण्यासाठी दिवसभरामध्ये साधारण १०००-१५०० खर्च येईल. अशा प्रकारे कुर्गमध्ये तुम्हाला एका दिवसासाठी साधारण ५ हजार रुपये खर्च येऊ शकतो.

एकूणच अगदी कमी पैशामध्ये जर तुम्हाला स्कॉटलँडचा अनुभव घ्यायचा असेल तर तुम्ही कुर्ग या सुंदर हिल स्टेशनला नक्की भेट देऊ शकता.