Unknown Facts About India : भारताला नद्यांचा देश असेही म्हणतात. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे आणि पूर्वेकडून पश्चिमेकडे वाहणाऱ्या डझनभर लहान-मोठ्या नद्या आहेत. ज्या करोडो लोकांची तहान भागवण्यासोबतच शेतीसाठी जीवनवाहिनीही ठरतात. यातील अनेक नद्या एका विशिष्ट बिंदूवर येऊन दुसर्‍यामध्ये विलीन होतात.

नद्यांचा संगम किंवा उगम होताना पाहिला असेल. कधी दोन तर कधी तिन नद्यांचं संगम होताना पाहणं तसं सामान्य आहे. पण तुम्ही कधी 5 नद्यांचं संगम होताना पाहिलंय का? नक्कीच नसेल तर ही बातमी नक्कीच तुम्हाला काहीतरी नवी माहिती देईल.

जिथे एक किंवा दोन जास्तीत जास्त पाच नद्यांचं संगम आहे. अशा ठिकाणांना संगम किंवा प्रयाग म्हणतात. उदाहरणार्थ गंगा, यमुना आणि सरस्वती प्रयागराजमध्ये भेटतात. पण तुम्हाला माहित आहे का की भारतात अशा दोन जागा आहेत. जिथे 1-2 नाही तर 5 नद्या मिळतात. या ठिकाणी दरवर्षी लाखो भाविक स्नानासाठी येतात. हे अनोखे ठिकाण भारतात कुठे आहे ते जाणून घेऊया. (Unknown Facts About India : Confluence of 5 rivers in uttar pradesh and kolhapur)

उत्तर प्रदेशमधील इटावा हे जगातील हे एकमेव ठिकाण मानले जाते जिथे 5 नद्यांचा संगम पाहायला मिळतो, असा दावा जगभर केला जातो. पण नेमकी हीच गोष्ट आपल्या कोल्हापुरातही आहे. कोल्हापुरातही पाच नद्यांचा संगम असलेलं एक ठिकाण आहे. आज आपण त्याबद्दलच जाणून घेऊयात.

भारतातील हे अनोखे ठिकाण यूपीमधील इटावा आणि जालौनच्या सीमेजवळ आहे. हे ठिकाण 'पंचनाद' म्हणून ओळखले जाते. 5 नद्यांच्या संगमामुळे हे नाव पडले. स्थानिक लोकांच्या मते, निसर्गाकडून त्यांना मिळालेली ही एक अनोखी आणि मोठी देणगी आहे. (Panchganga)

या ठिकाणी चंबळ, कुंवरी, सिंध, यमुना आणि पाहज नद्यांचा संगम होतो. अनेक लोक महातीर्थराजांच्या नावाने 'पंचनद' म्हणतात. दरवर्षी करोडो भाविक या संगमात स्नानासाठी येतात. संध्याकाळी तिथे रंगीबेरंगी दिवे लावले की नद्यांचे सौंदर्य खुलून दिसते.

कोल्हापुरातही आहे पाच नद्यांचा संगम

कोल्हापूरच्या हद्दीलगत असलेल्या चिखली या गावानजीक कासारी आणि भोगावतीसह आलेल्या तुळशी, धामणी, कुंभी अशा पाच नद्या एकत्र येऊन पंचगंगेचा प्रवास इथे सुरू होतो. ‘संगमातून’ सुरू झालेला पंचगंगेचा प्रवास पुन्हा कृष्णा नदीच्या ‘संगमात’ संपतो.

विशाळगडाच्या दिशेने येणारी कासारी नदी ६९ किमी. अंतर पार करून इथे येते. दक्षिणेकडून येणारी भोगावती नदी ८३ किमी., तुळशी ३० किमी., कुंभी ४८ किमी., धामणी ४१ किमी. अंतर पार करून या संगमाच्या ठिकाणी येते. (Kolhapur)

पूर्वेकडे या दोहोंचा प्रवाह पंचगंगा नदी म्हणून ६७ किमी. वाहत राहतो. हे दृश्‍य अतिशय मोहक आहे. चारी बाजूला हिरवीगार शेती आणि कायम तुडुंब भरलेल्या नद्यांची पात्रे समृद्धीचा उत्तम आविष्कार ठरतात.

पंचगंगा घाटाचं नयनरम्य रूप

विशाळगडाच्या दिशेने येणारी कासारी नदी ६९ किमी. अंतर पार करून इथे येते. दक्षिणेकडून येणारी भोगावती नदी ८३ किमी., तुळशी ३० किमी., कुंभी ४८ किमी., धामणी ४१ किमी. अंतर पार करून या संगमाच्या ठिकाणी येते आणि पूर्वेकडे या दोहोंचा प्रवाह पंचगंगा नदी म्हणून ६७ किमी. वाहत राहतो. हे दृश्‍य अतिशय मोहक आहे.

कोल्हापुरात केवळ नद्याच नाहीत तर त्यांची मंदिरेही आहेत. करवीर निवासिनी आंबाबाई मंदिराच्या मागील बाजूस असलेल्या श्री रामांच्या मंदिरामागे भद्रा, शिवा, कुंभी, भोगावती, सरस्वती या पाच गंगांच्या मूर्ती असलेले मंदिर आहे. (River)

कोल्हापुरला जीवनदान देणारी पंचगंगा नदीला देवीच मानले जाते. त्यामुळेच तिथे भाविक आवर्जून दर्शन घेतात. तसेच, जेव्हा पंचगंगा नदी पात्राबाहेर पडते तेव्हा तिच्या पाण्याच पूजन करण्यासाठीही कोल्हापुरकर गर्दी करतात.