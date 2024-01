प्रेरक-वेधक : ‘कंटेंट क्रिएशन’ क्षेत्र आव्हानात्मक अन् सर्जनशीलही!

साथीदाराची साथ

We are living partners, And we are parenting partners to..असं म्हणतात, प्रत्येक यशस्वी पुरुषांमागे स्त्री असते. तसेच माझ्या यशामध्ये सुकीर्तचा मोलाचा वाटा आहे. सुकीर्त माझा पतीच नसून, बिझनेस पार्टनरदेखील आहे. मी माझे यूट्यूब चॅनल सुरू केले, तेव्हापासून तो माझी सपोर्ट सिस्टीम बनला आहे.

माझ्या युट्यूब चॅनेलला त्याने आर्थिकदृष्ट्यादेखील मदत केली आहे. सुकीर्तने नेहमीच माझ्या प्रत्येक निर्णयांमध्ये माझी साथ दिली आहे. माझ्या मते स्त्रियांना अशी साथ मिळाली, तर त्या त्यांच्या आवडीच्या क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकतील.