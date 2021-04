त्वचेच्या अनेक समस्यां दूर करण्यासाठी कैमोमाइल टी चा कसा करावा वापर जाणून घ्या   

कोल्हापूर :कॅमोमाइल चहामध्ये रोगांशी लढण्यासाठी बरेच गुणधर्म असतात. वाढत्या सौंदर्याबरोबरच, तणाव आणि निद्रानाश यासारख्या बर्‍याच समस्या दूर करण्यात ते उपयुक्त ठरू शकतात.तुमची इच्छा असेल तर सौंदर्य नियमामध्ये कॅमोमाइल चहाचा समावेश करून आपण उतारवयातही त्वचा निरोगी बनवू शकता. खरं तर, उतारवयात, त्वचेच्या मृत त्वचेवरील सुरकुत्या आणि फिकट डोळ्यांसारख्या अनेक समस्या आहेत ज्या त्वचेचे सौंदर्य खराब करतात.अशावेळी कॅमोमाइल चहापासून मुक्त होण्यासाठी योग्य पर्याय आहे.त्वचेची चमक कायम राखण्यासाठी या हर्बल टीचा वेगळ्या प्रकारे वापर करता येतो. सुरकुत्यांवर उपचार

वयाच्या 30 व्या वर्षी सुरकुत्या आणि बारीक रेषा यासारख्या समस्या उद्भवू लागतात. हे टाळण्यासाठी आपण आपल्या त्वचेची अधिक काळजी घेणे खूप महत्वाचे आहे.त्याच वेळी, रासायनिक वस्तू वापरण्याऐवजी नैसर्गिक घटक वापरणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. कॅमोमाइल टीमध्ये पॉलीफेनॉल आणि फायटोकेमिकल्सचे गुणधर्म आहेत जे पेशी तयार करण्यास आणि मुक्त रॅडिकल्सशी लढायला मदत करतात जे अकाली वृद्धत्व रोखते आणि तणावग्रस्त त्वचेला शांत करते. फेस पॅक कसा बनवायचा

यासाठी कोरोमाईल चहामध्ये कोरफड आणि मध मिसळा.

पेस्ट थोडी जाड ठेवा आणि नंतर ती आपल्या त्वचेवर, मान आणि इतर भागांवर फेस मास्क म्हणून वापरा.

आठवड्यातून दोनदा हा फेस पॅक लावा. मध आणि कोरफड आपली त्वचा निरोगी आणि मॉइश्चराइझ ठेवण्यात मदत करेल. पफी आईज पासून मुक्तता

सतत डिहाइड्रेशन किंवा झोपेच्या अभावामुळे डोळे सुजतात, ज्याला आपण डोळे म्हणतो. जरी बहुतेक मुली मेकअपद्वारे लपवतात,परंतु या व्यतिरिक्त बर्‍याच घरगुती पद्धती आहेत. डोळ्यांमुळे डार्क सर्कलची समस्या बर्‍याच वेळा सुरू होते, जे दिलायला खूपच वाईट आहे.डोळ्यांची उबळ काढण्यासाठी आपण कॅमोमाइल चहा वापरू शकता. त्यामध्ये अँटी-ऑक्सिडेंट गुणधर्म केवळ डार्क सर्कलच प्रकाश देणार नाहीत तर डोळ्यांची उबळपणा देखील कमी करतील. कसे वापरायचे

ब्लॅक टी आणि कॅमोमाइल चहाचा काढ़ा तयार करा. आता हे मिश्रण एका आइस क्यूब ट्रेमध्ये ठेवा आणि ते फ्रीजमध्ये ठेवा.

जेव्हा ते चांगले गोठते तेव्हा मऊ कपड्यात आइस क्यूब लपेटून घ्या आणि ते बाहेरून आपल्या डोळ्यांना पाच ते 10 मिनिटांसाठी टॅप करा.ब्लॅक टीमध्ये असलेल्या कॅफिनमुळे रक्तवाहिन्या अरुंद होण्यास मदत होते, तर कॅमोमाइल चहा त्वचेवरील होणाऱ्या इरिटेशन शांत होतो. डेड स्किन करा बाय बाय

स्क्रबिंग आपल्या त्वचेच्या दिनचर्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. निरोगी आणि चमकणारी त्वचा मिळविण्यासाठी आठवड्यातून किमान दोन ते तीन वेळा स्क्रब करायला पाहिजे. रासायनिक उत्पादन वापरण्याऐवजी आपण कॅमोमाइल टी DIY स्क्रब वापरुन पाहू शकता. हे आपली त्वचा थंड ठेवते, जेणेकरून आपण ताजे आणि चमकदार दिसाल. असा तयार करा स्क्रब

स्क्रब तयार करण्यासाठी प्रथम ओटचे पीठ घ्या आणि त्यात मध, कोमामल चहा मिसळा.

आता ही पेस्ट आपल्या त्वचेवर लावा आणि गोलाकार हालचालीमध्ये मसाज करा. आठवड्यातून फक्त तीन वेळा स्क्रब केल्यावर तुम्हाला फरक दिसून येईल.

ओटचे जाडे भरडे पीठ मध्ये एक अँटी-ऑक्सिडेंट असते जे त्वचेचे नुकसान कमी करण्यास मदत करते. त्याच वेळी, मधात अँटी-सेप्टिक आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म असतात जे त्वचेवर असलेले अतिरिक्त मुरुमे आणि जास्त तेल काढून टाकण्यास मदत करतात.

