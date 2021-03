आयलाइनर लावल्यानंतर तो स्मज होऊ द्यायचा नसल्यास  'या' पाच टिप्सचा करा वापर 

कोल्हापूर : आपल्या सर्वांना माहित आहे की मेकअप करताना येणारा मेकअप गेम चेंजर प्रमाणे कार्य करतो. तसेच, मेकअप करताना, आम्ही आयशॅडोपासून लाइनर आणि मस्करापर्यंत बरेच काही लागू करतो. पण जर तुम्हाला आयमेकअप कमीतकमी ठेवायचा असेल तर स्त्रिया फक्त आयलाइनर पसंत करतात. आयलाइनरची खास गोष्ट म्हणजे ती सहजपणे बरेच देखावे तयार करू शकते. उदाहरणार्थ, नियमितपणे आपण ब्लॅक लाइनरला मूलभूत पद्धतीने लावा. त्याच वेळी, डोळे किंचित आकर्षक करण्यासाठी विंग्ड किंवा कैट आयलीनर देखील लागू केले जाऊ शकते. जर पार्टीसाठी तयार असेल तर कलर्ड लाइनरला प्राधान्य दिले जाईल. अशा प्रकारे आयलाइनर बर्‍याच प्रकारे वापरता येऊ शकते. परंतु, कोणत्याही स्टाईलमध्ये, जेव्हा आपण स्मूड केलेले नसते तेव्हाच आपल्याला परिपूर्ण देखावा मिळेल. आयलाइनर लावल्यानंतर जर ते गुळगुळीत झाले तर संपूर्ण देखावा खराब होतो.तथापि, आयलाइनरचा त्रास टाळण्यासाठी आपण काही मेकअप टिप्स अवलंबू शकता. तर, आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही टिप्सं बद्दल सांगत आहोत. असे प्राइमर लावा

जेव्हा तुम्हला डोळ्यांचा मेक-अप स्मज-प्रूफ बनवायचा असेल तर प्रथम पापणीवर प्राइमर लावाज. आईलाइनर लावण्याआधी थोडेसे प्राइमर लावून पापण्यावर डॅब करा यामुळे एक उत्तम बेस तयार होतो. जेणेकरून ते स्मज नाही होत. तसेच या स्टेपमुळेआईलिडवर लाइनर लावणे देखील खूप सोपे होते. योग्य आयलाइनर निवडा

ही एक अतिशय मूलभूत परंतु आवश्यक स्टेप आहे. आजकाल बाजारामध्ये अनेक प्रकारचे आयलाइनर उपलब्ध आहेत आणि आपण योग्य आयलाइनर निवडल्यास ते आपणास मोठ्या प्रमाणात हानी पोहोचविण्यापासून वाचवू शकते.उदाहरणार्थ, सामान्य ते कोरड्या त्वचेसाठी पेन्सिल, लिक्विड आणि क्रीम बेस्ड आयलाइनर निवडली जाऊ शकते. जर तुमची स्किन तेलकट असेल तर आपण जेल आयलीनर अप्लाई करा . यामागचे कारण असे आहे की जेल लाइनर्स अत्यंत हलके असतात आणि ते त्वरीत धूळ खात नाहीत. पावडर आयशॅडो लावा

बर्‍याचदा तुमचा आईलाइनर स्मज होतो. ही ट्रिक तुम्हाला नक्कीच उपयोगी पडेल. यासाठी जेव्हा आपण आईलाइनर लावता तेव्हा त्यावर थोडीशी ब्लॅक पावडर आयशॅडो वापरा.ही स्टेप केवळ आपल्या आयलाइनरला हल्का स्मोकी फिनिशिंग देईल परंतु त्या जागी बल्कि पाउडर आयलाइनरची जागा सील करेल, ज्यामुळे दिवसभर ते स्मज होण्याची शक्यता कमी होईल. लॅशेज कर्ल नंतर आयलाइनर लावा

जर आपण प्रथम आपल्या डोळ्यांवर आयलिनर लावला आणि नंतर लॅशेज कर्ल कराल तर आता आपण आपली सवय बदलली पाहिजे जेणेकरून आपण आपल्या आईलाइनरला स्मज होण्यापासून वाचू शकेल. प्रयत्न करा की ,आईलॅशेज कर्ल करण्याचा प्रयत्न करा आणि नंतर आईलाइनर लावा. वास्तविक, कर्लरचा सिलिकॉन पॅड आयलिनरची पिगमेंटची क्षमता कमी करून काही रंगद्रव्य काढून टाकू शकतो. वाटरप्रूफ फॉर्मूला वापरा जर आपल्याला दररोज आयलाइनर लावावा लागला आणि आपणास हे धूळ होण्यापासून टाळायचे असेल तर ही पद्धत सर्वात चांगली आहे. हे चांगले आहे की आपण आयलाइनरमध्ये जलरोधक फॉर्म्युला निवडले आहे. याचा फायदा असा आहे की ते केवळ दीर्घकाळ टिकत नाहीत, परंतु त्वरीत स्मज होत नाहीत.अशा परिस्थितीत आपण वॉटरप्रूफ आयलाइनर कोणत्याही अडचणीशिवाय लावू शकता आणि बराच काळ ते टिकवून ठेवू शकता.

Web Title: Use five tips smudged after applying eyeliner lifestyle marathi news