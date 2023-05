Temple Story

मुंबई : भारतात अशी अनेक ठिकाणे आहेत जी खरोखरच आश्चर्यकारक आहेत. ओडिशाचे सूर्य मंदिर असो किंवा आंध्र प्रदेशचे तिरुपती बालाजी मंदिर असो, ही ठिकाणे स्वत:चं मोठी रहस्य आहेत.

आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका ठिकाणाविषयी सांगणार आहोत. खरं तर हे ठिकाण महादेवाचं मंदिर आहे. हे जगातील सर्वात उंचीवरील मंदिर आहे. (uttarakhand tunganath temple is the highest shiv temple in the world )

भगवान शिवाला समर्पित हे मंदिर उत्तराखंडमध्ये आहे. या मंदिराचं नाव आहे तुंगनाथ मंदिर. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) च्या अलीकडील अभ्यासानुसार असे आढळून आले आहे की उत्तराखंडमधील हे प्रसिद्ध तुंगनाथ मंदिर सुमारे 5 ते 6 अंशांनी झुकू लागलंआहे, तर लहान वास्तू 10 अंशांपर्यंत झुकल्या आहेत.

जगातील सर्वात उंच मंदिर

हे उत्तराभिमुख मंदिर गढवाल हिमालयातील रुद्रप्रयाग जिल्ह्यात 12,800 फूट उंचीवर आहे. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारला याबाबत माहिती दिली आहे. यासोबतच पुरातत्व विभागानेही त्याचा संरक्षित स्मारक म्हणून समावेश करण्याची सूचना केली आहे.

अहवालांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, सरकारने ते राष्ट्रीय स्मारक घोषित करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केली आहे आणि लोकांकडून ना हरकती मागवणारी अधिसूचना जारी केली आहे.

मंदिराची डागडुजी

यासोबतच मंदिराची डागडुजीही केली जाणार आहे. सध्या मंदिर कोसळण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. वृत्तानुसार, गरज भासल्यास तज्ञांशी सल्लामसलत केल्यानंतर कमकुवत झालेल्या पायाचे काम सुरू केले जाईल. एजन्सीने इथे काचेचे स्केल बसवले आहेत, मुख्य मंदिराच्या भिंतीवरील हालचाली झाल्यास त्या मोजता येतील.

तुंगनाथ मंदिर हे जगातील सर्वात उंच शिव मंदिर आहे. हे मंदिर बद्री केदार मंदिर समिती (BKTC) च्या प्रशासनाखाली येते.